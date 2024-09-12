https://ria.ru/20240912/putin-1972361141.html
Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры
Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры - РИА Новости, 12.09.2024
Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры
В области культуры произошла беспрецедентная политизация, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:40
2024-09-12T18:40
2024-09-12T19:42
владимир путин
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. В области культуры произошла беспрецедентная политизация, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур."Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия поддерживает свои ценности, но никому их не навязывает.Культура всегда была "предохранителем" для мира, но в некоторых странах он, похоже, перегорел, продолжил Путин. По его словам, многие высокопоставленные политики утратили нравственные границы и табу."В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации. <...> Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей".Российский лидер пояснил, что именно по этой причине подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные ценности. Это было сделано в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей лишили свободы выбора.Путин подчеркнул, что речь идет о семьях с детьми, в отношении которых насаждаются извращенные этические установки, а также о деятелях культуры, не желающих творить с оглядкой на неолиберальные стандарты.Президент отметил, что в России уделяется огромное значение развитию культуры, обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек, возрождаются храмы.Все это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития регионов, подчеркнул глава государства.Десятый Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.
https://ria.ru/20240912/forum-1972345551.html
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Путин о беспрецедентной политизации культуры
Кремль публикует кадры выступления Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
2024-09-12T18:40
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры
Президент РФ Путин указал на беспрецедентную политизацию в мире культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости.
В области культуры произошла беспрецедентная политизация, заявил Владимир Путин на пленарном заседании
Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Значимость гуманизма и диалога, взаимного уважения и доверия в мире разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг, из-за постоянных попыток вытеснить на обочину жизни и принизить важность национальных систем ценностей", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает свои ценности, но никому их не навязывает.
Культура всегда была "предохранителем" для мира, но в некоторых странах он, похоже, перегорел, продолжил Путин. По его словам, многие высокопоставленные политики утратили нравственные границы и табу.
«
"В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации. <...> Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей".
Российский лидер пояснил, что именно по этой причине подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные ценности. Это было сделано в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей лишили свободы выбора.
Путин подчеркнул, что речь идет о семьях с детьми, в отношении которых насаждаются извращенные этические установки, а также о деятелях культуры, не желающих творить с оглядкой на неолиберальные стандарты.
Президент отметил, что в России уделяется огромное значение развитию культуры, обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек, возрождаются храмы.
Все это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития регионов, подчеркнул глава государства.
Десятый Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.