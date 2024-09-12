https://ria.ru/20240912/putin-1972305641.html

Путин назвал развитие коридора "Север — Юг" одним из приоритетов

Путин назвал развитие коридора "Север — Юг" одним из приоритетов - РИА Новости, 12.09.2024

Путин назвал развитие коридора "Север — Юг" одним из приоритетов

Развитие коридора "Север-Юг" входит в число приоритетных проектов сотрудничества России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:00

2024-09-12T15:00

2024-09-12T15:04

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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Развитие коридора "Север-Юг" входит в число приоритетных проектов сотрудничества России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин."В числе приоритетных проектов - развитие транспортного коридора "Север-Юг". Много раз возвращались и постоянно занимаемся этой темой. Еще раз подтверждаю свою заинтересованность в реализации этого большого проекта", - сказал Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

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