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Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 12.09.2024
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14:56 12.09.2024 (обновлено: 16:32 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972304785.html
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном
Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:56
2024-09-12T16:32
иран
россия
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин."После прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия текущего года товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10 процентов", - сказал Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.Он добавил, что востребованной является работа межправкомиссии, и Россия ждет назначения кандидатуры ее председателя со стороны Ирана.
https://ria.ru/20240912/putin-1972305641.html
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иран, россия, владимир путин, экономика, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Экономика, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном

Путин: товарооборот с Ираном за полгода вырос почти на 10 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадиан во время встречи в Санкт-Петербурге. 12 сентября 2024
Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадиан во время встречи в Санкт-Петербурге. 12 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадиан во время встречи в Санкт-Петербурге. 12 сентября 2024
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия текущего года товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10 процентов", - сказал Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
Он добавил, что востребованной является работа межправкомиссии, и Россия ждет назначения кандидатуры ее председателя со стороны Ирана.
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