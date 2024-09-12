https://ria.ru/20240912/putin-1972304785.html
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном
Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:56
2024-09-12T14:56
2024-09-12T16:32
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин."После прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия текущего года товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10 процентов", - сказал Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.Он добавил, что востребованной является работа межправкомиссии, и Россия ждет назначения кандидатуры ее председателя со стороны Ирана.
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иран, россия, владимир путин, экономика, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Экономика, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота с Ираном
Путин: товарооборот с Ираном за полгода вырос почти на 10 процентов
СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Ирана за первые шесть месяцев 2024 года вырос почти на 10%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После прошлогоднего спада во взаимной торговле по итогам первого полугодия текущего года товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10 процентов", - сказал Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.
Он добавил, что востребованной является работа межправкомиссии, и Россия ждет назначения кандидатуры ее председателя со стороны Ирана.