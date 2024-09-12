https://ria.ru/20240912/putin-1972304339.html
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани
Президент России Владимир Путин заявил о планах провести отдельную встречу со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:54
2024-09-12T14:54
2024-09-12T15:04
иран
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владимир путин
масуд пезешкиан
саммит брикс
брикс
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах провести отдельную встречу со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом отметил, что российская сторона ждет президента Ирана на саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани."Думаю, мы найдем время для отдельной двусторонней беседы", - сказал президент РФ.
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иран, казань, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, саммит брикс, брикс
Иран, Казань, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Саммит БРИКС, БРИКС
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана на полях саммита БРИКС