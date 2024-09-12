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Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
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14:54 12.09.2024 (обновлено: 15:04 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin-1972304339.html
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани - РИА Новости, 12.09.2024
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани
Президент России Владимир Путин заявил о планах провести отдельную встречу со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:54
2024-09-12T15:04
иран
казань
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
саммит брикс
брикс
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах провести отдельную встречу со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом отметил, что российская сторона ждет президента Ирана на саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани."Думаю, мы найдем время для отдельной двусторонней беседы", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240912/sotrudnichestvo-1972304883.html
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иран, казань, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, саммит брикс, брикс
Иран, Казань, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Саммит БРИКС, БРИКС
Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана в Казани

Путин планирует отдельно встретиться с президентом Ирана на полях саммита БРИКС

© AP Photo / Vahid SalemiИзбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах провести отдельную встречу со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре.
Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом отметил, что российская сторона ждет президента Ирана на саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.
"Думаю, мы найдем время для отдельной двусторонней беседы", - сказал президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Россия полна решимости сотрудничать с Ираном, заявил Путин
Вчера, 14:57
 
ИранКазаньРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианСаммит БРИКСБРИКС
 
 
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