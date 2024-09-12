https://ria.ru/20240912/putin-1972303740.html
Путин рассказал о развитии отношений России и Ирана
Путин рассказал о развитии отношений России и Ирана - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о развитии отношений России и Ирана
Отношения России и Ирана развиваются, это происходит благодаря усилиям Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:53
2024-09-12T14:53
2024-09-12T15:06
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СТРЕЛЬНА, 12 сен — РИА Новости. Отношения России и Ирана развиваются, это происходит благодаря усилиям Верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщил президент России Владимир Путин."За последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику, все это происходит в значительной степени при поддержке Верховного руководителя исламской республики аятоллы господина Али Хаменеи", - сообщил Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.В свою очередь, секретарь иранского Совбеза передал приветствие от верховного лидера Ирана, а также нового президента Масуда Пезешкиана, подчеркнув, что никаких изменений в подходах относительно развития отношений с России у нового руководства Ирана не было.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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Встреча Путина с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана. Москва ждет нового иранского президента на саммите БРИКС, ценит, что двустороннее сотрудничество остается для него приоритетом, подчеркнул глава российского государства.
2024-09-12T14:53
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россия, иран, в мире, владимир путин, али хаменеи
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Али Хаменеи
Путин рассказал о развитии отношений России и Ирана
Путин: отношения РФ и Ирана развиваются благодаря усилиям Хаменеи