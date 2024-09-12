https://ria.ru/20240912/putin-1972260321.html
Путин рассказал о создании в БРИКС совета по борьбе с терроризмом
Путин рассказал о создании в БРИКС совета по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 12.09.2024
Путин рассказал о создании в БРИКС совета по борьбе с терроризмом
Согласование решения по учреждению в БРИКС совета по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег находится на завершающей стадии, заявил президент РФ РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:15
2024-09-12T12:15
2024-09-12T12:15
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Согласование решения по учреждению в БРИКС совета по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег находится на завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в четверг в Петербурге проводит встречу с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующими вопросы безопасности. "На завершающей стадии находится согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег", - сказал Путин.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, брикс
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал о создании в БРИКС совета по борьбе с терроризмом
Путин: согласование совета БРИКС по борьбе с терроризмом на завершающей стадии