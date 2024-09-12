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Путин согласился с патриархом, что тевтонцам на Руси были нужны души - РИА Новости, 12.09.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:35 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/putin--1972374779.html
Путин согласился с патриархом, что тевтонцам на Руси были нужны души
Путин согласился с патриархом, что тевтонцам на Руси были нужны души - РИА Новости, 12.09.2024
Путин согласился с патриархом, что тевтонцам на Руси были нужны души
Президент России Владимир Путин согласился с патриархом Всея Руси Кириллом, что тевтонцам на Руси были нужны не карманы, а души. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:35
2024-09-12T19:35
религия
владимир путин
россия
александр невский
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с патриархом Всея Руси Кириллом, что тевтонцам на Руси были нужны не карманы, а души. После посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре Путин обратил внимание на то, что неслучайно Петр Первый на месте будущей столицы первый монастырь посвятил именно Александру Невскому. "Он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса, без всякого преувеличения", - сказал Путин. "Удивительно - не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы, но дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души. И разобрался очень тонко в этих врагах и противниках", - заметил патриарх. "Точно!" - согласился Путин в свою очередь. "Такие отношения, которые (Александр Невский - ред.) с Ордой выстроил, создавали условия для сохранения русской идентичности... накопления сил", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240912/rossiya-1972283343.html
https://ria.ru/20240612/patriarkh-1952396079.html
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владимир путин, россия, александр невский
Религия, Владимир Путин, Россия, Александр Невский
Путин согласился с патриархом, что тевтонцам на Руси были нужны души

Путин согласился с патриархом Кириллом, что тевтонцам на Руси были нужны души

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с патриархом Всея Руси Кириллом, что тевтонцам на Руси были нужны не карманы, а души.
После посещения Благовещенского храма в Александро-Невской лавре Путин обратил внимание на то, что неслучайно Петр Первый на месте будущей столицы первый монастырь посвятил именно Александру Невскому.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
История показывает, что правда на стороне России, заявил патриарх Кирилл
Вчера, 13:32
"Он хранитель российской государственности и, по сути, спаситель русского этноса, без всякого преувеличения", - сказал Путин.
"Удивительно - не ссорился с ханами, потому что ханам нужны были наши карманы, но дал мощный отпор тевтонцам, потому что им нужны были наши души. И разобрался очень тонко в этих врагах и противниках", - заметил патриарх.
"Точно!" - согласился Путин в свою очередь.
"Такие отношения, которые (Александр Невский - ред.) с Ордой выстроил, создавали условия для сохранения русской идентичности... накопления сил", - добавил Путин.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России
12 июня, 17:10
 
РелигияВладимир ПутинРоссияАлександр Невский
 
 
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