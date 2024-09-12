https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:46
2024-09-12T18:46
2024-09-12T19:11
россия
культура
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972369358_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_6a65deb538432afb501de7dcb0234476.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности.Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур отметил, что Россия – одна из самых многонациональных стран мира."Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении, знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности", - сказал президент.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972369358_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_28ea43d95137fcac1651cc8e368328d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия, Культура, Владимир Путин
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Путин назвал единство культурных традиций народов России истоком нацидентичности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности.
Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур отметил, что Россия – одна из самых многонациональных стран мира.
"Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении, знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности", - сказал президент.