https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html

Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности

Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности - РИА Новости, 12.09.2024

Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности

Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:46

2024-09-12T18:46

2024-09-12T19:11

россия

культура

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности.Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур отметил, что Россия – одна из самых многонациональных стран мира."Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении, знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности", - сказал президент.

https://ria.ru/20240912/putin-1972364928.html

россия

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2024

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россия, владимир путин