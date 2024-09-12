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Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности - РИА Новости, 12.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:46 12.09.2024 (обновлено: 19:11 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/putin--1972362882.html
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности - РИА Новости, 12.09.2024
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности
Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:46
2024-09-12T19:11
россия
культура
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности.Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур отметил, что Россия – одна из самых многонациональных стран мира."Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении, знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности", - сказал президент.
https://ria.ru/20240912/putin-1972364928.html
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россия, владимир путин
Россия, Культура, Владимир Путин
Путин назвал единство культурных традиций в России истоком нацидентичности

Путин назвал единство культурных традиций народов России истоком нацидентичности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал единство разных культурных традиций народов России истоком национальной идентичности.
Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур отметил, что Россия – одна из самых многонациональных стран мира.
"Мы знаем, что диалог развития культур в постоянном взаимодействии и взаимообогащении, знаем, какая мощная созидательная сила заложена в единстве разных культур и традиций. Это единство – исток нашей национальной идентичности", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Россия уделяет большое внимание сфере культуры, заявил Путин
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КультураРоссияВладимир Путин
 
 
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