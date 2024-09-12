https://ria.ru/20240912/prilepin-1972297616.html

Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом - РИА Новости, 12.09.2024

Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T14:31

2024-09-12T14:31

2024-09-12T19:24

специальная военная операция на украине

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захар прилепин

служба безопасности украины

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин."Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети "ВКонтакте" создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 23 года вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным И. Е., и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский", - говорится в материалах.Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову* и дал ему указание совершить убийство Прилепина путем подрыва его автомобиля.Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков* должен был регулярно отчитываться о проделанной работе. На Украине он получил от Журавкина 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2022 года прибыл в РФ, арендовал квартиру в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина и параллельно меняя места своего проживания. В это время он продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.Сегодня в суде Пермяков* признал вину.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240912/prilepin-1972249362.html

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, украина, россия, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина