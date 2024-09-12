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Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 12.09.2024 (обновлено: 19:24 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972297616.html
Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом - РИА Новости, 12.09.2024
Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:31
2024-09-12T19:24
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
украина
россия
захар прилепин
служба безопасности украины
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин."Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети "ВКонтакте" создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 23 года вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным И. Е., и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский", - говорится в материалах.Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову* и дал ему указание совершить убийство Прилепина путем подрыва его автомобиля.Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков* должен был регулярно отчитываться о проделанной работе. На Украине он получил от Журавкина 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2022 года прибыл в РФ, арендовал квартиру в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина и параллельно меняя места своего проживания. В это время он продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.Сегодня в суде Пермяков* признал вину.* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972249362.html
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происшествия, москва, украина, россия, захар прилепин, служба безопасности украины, подрыв автомобиля захара прилепина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Украина, Россия, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом

Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вчера, 11:40
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя, следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде.
По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин.
"Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети "ВКонтакте" создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 23 года вступил в переписку с сыном Прилепина, Прилепиным И. Е., и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский", - говорится в материалах.
Журавкин передал информацию о местонахождении писателя Пермякову* и дал ему указание совершить убийство Прилепина путем подрыва его автомобиля.
Также из обвинительного заключения следует, что Пермяков* должен был регулярно отчитываться о проделанной работе. На Украине он получил от Журавкина 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2022 года прибыл в РФ, арендовал квартиру в Солнечногорске, продолжая поиски Прилепина и параллельно меняя места своего проживания. В это время он продолжал получать деньги от других участников преступной группировки.
Сегодня в суде Пермяков* признал вину.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваУкраинаРоссияЗахар ПрилепинСлужба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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