https://ria.ru/20240912/prilepin-1972249362.html

Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Следствие установило соучастника покушения на Прилепина - РИА Новости, 12.09.2024

Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:40

2024-09-12T11:40

2024-09-12T12:05

происшествия

захар прилепин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра - ред.) Пермякова* к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).В четверг Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело в отношении Пермякова*, обвиняемого в покушении на Прилепина.Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, захар прилепин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина