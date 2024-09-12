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Следствие установило соучастника покушения на Прилепина - РИА Новости, 12.09.2024
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11:40 12.09.2024 (обновлено: 12:05 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/prilepin-1972249362.html
Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
Следствие установило соучастника покушения на Прилепина - РИА Новости, 12.09.2024
Следствие установило соучастника покушения на Прилепина
Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:40
2024-09-12T12:05
происшествия
захар прилепин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра - ред.) Пермякова* к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).В четверг Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело в отношении Пермякова*, обвиняемого в покушении на Прилепина.Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.* внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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происшествия, захар прилепин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

СК: установлен и объявлен в розыск соучастник покушения на Захара Прилепина

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Елизавета Семина
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Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие установило соучастника обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра - ред.) Пермякова* к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления. Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Следователь на месте подрыва автомобиля Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Случаи покушений на российских политиков и чиновников в 2011 — 2024 годах
5 апреля, 10:43
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова* вскоре задержали и арестовали.
Ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
В четверг Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать дело в отношении Пермякова*, обвиняемого в покушении на Прилепина.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Прилепин рассказал, как за ним охотились украинские диверсанты
8 мая 2023, 16:54
Как ранее сообщали в Генеральной прокуратуре РФ со ссылкой на следствие, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тысячам рублей, привлекли находящегося на территории Украины Пермякова* к совершению террористического акта. Пермяков* прошел обучение стрельбе, методам сборки взрывных устройств, ведения наружного наблюдения, а также был обеспечен средствами связи, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года он при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина.
* внесен в России в список террористов и экстремистов
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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