https://ria.ru/20240912/prigovor-1972354023.html

Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии

Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии - РИА Новости, 12.09.2024

Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии

Главе Долгопрудного Владиславу Юдину грозит более 10 лет колонии по делу о мошенничестве и превышении полномочий. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:06

2024-09-12T18:06

2024-09-12T18:06

происшествия

долгопрудный

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главе Долгопрудного Владиславу Юдину грозит более 10 лет колонии по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Ранее он был задержан, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте. Как пояснили РИА Новости в суде, Юдину вменяются две статьи УК РФ - часть 4 статьи 159 (мошенничество в крупном размере) и часть 2 статьи 286 (превышение полномочий). Уже по первой статье ему грозит до 10 дет лишения свободы. Санкция второй составляет до 7 лет, но суды редко прибегают к полному сложению наказаний, предпочитая частичное сложение. За превышение полномочий в случае обвинительного приговора ему также могут запретить занимать должности на госслужбе. Помимо этого, обе статьи предусматривают значительные штрафы.

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

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долгопрудный

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2024

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происшествия, долгопрудный, россия