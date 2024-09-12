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Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии - РИА Новости, 12.09.2024
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18:06 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/prigovor-1972354023.html
Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии
Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии - РИА Новости, 12.09.2024
Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии
Главе Долгопрудного Владиславу Юдину грозит более 10 лет колонии по делу о мошенничестве и превышении полномочий. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:06
2024-09-12T18:06
происшествия
долгопрудный
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главе Долгопрудного Владиславу Юдину грозит более 10 лет колонии по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Ранее он был задержан, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте. Как пояснили РИА Новости в суде, Юдину вменяются две статьи УК РФ - часть 4 статьи 159 (мошенничество в крупном размере) и часть 2 статьи 286 (превышение полномочий). Уже по первой статье ему грозит до 10 дет лишения свободы. Санкция второй составляет до 7 лет, но суды редко прибегают к полному сложению наказаний, предпочитая частичное сложение. За превышение полномочий в случае обвинительного приговора ему также могут запретить занимать должности на госслужбе. Помимо этого, обе статьи предусматривают значительные штрафы.
https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html
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происшествия, долгопрудный, россия
Происшествия, Долгопрудный, Россия
Главе Долгопрудного грозит более десяти лет колонии

Главе Долгопрудного Юдину грозит более 10 лет колонии

© Фото : Администрация городского округа ДолгопрудныйВладислав Юдин
Владислав Юдин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Долгопрудный
Владислав Юдин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главе Долгопрудного Владиславу Юдину грозит более 10 лет колонии по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
Ранее он был задержан, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте. Как пояснили РИА Новости в суде, Юдину вменяются две статьи УК РФ - часть 4 статьи 159 (мошенничество в крупном размере) и часть 2 статьи 286 (превышение полномочий).
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Уже по первой статье ему грозит до 10 дет лишения свободы. Санкция второй составляет до 7 лет, но суды редко прибегают к полному сложению наказаний, предпочитая частичное сложение. За превышение полномочий в случае обвинительного приговора ему также могут запретить занимать должности на госслужбе.
Помимо этого, обе статьи предусматривают значительные штрафы.
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