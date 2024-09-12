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Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш" - РИА Новости, 12.09.2024
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12:39 12.09.2024 (обновлено: 12:40 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pozhar-1972265764.html
Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"
Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш" - РИА Новости, 12.09.2024
Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"
Площадь пожара на заводе "Омсктрансмаш" достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров, предварительная причина возгорания - сварочные работы на кровле цеха,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:39
2024-09-12T12:40
происшествия
омсктрансмаш
уралвагонзавод
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Площадь пожара на заводе "Омсктрансмаш" достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров, предварительная причина возгорания - сварочные работы на кровле цеха, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточнённой информации, площадь пожара на кровле цеха достигла 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительная причина возгорания - сварочные работы. "Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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происшествия, омсктрансмаш, уралвагонзавод
Происшествия, Омсктрансмаш, Уралвагонзавод
Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"

Сварочные работы стали причиной пожара на кровле завода "Омсктрансмаш"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Площадь пожара на заводе "Омсктрансмаш" достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров, предварительная причина возгорания - сварочные работы на кровле цеха, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточнённой информации, площадь пожара на кровле цеха достигла 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная причина возгорания - сварочные работы.
"Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".
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ПроисшествияОмсктрансмашУралвагонзавод
 
 
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