https://ria.ru/20240912/pozhar-1972265764.html

Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"

Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш" - РИА Новости, 12.09.2024

Стала известна причина пожара на заводе "Омсктрансмаш"

Площадь пожара на заводе "Омсктрансмаш" достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров, предварительная причина возгорания - сварочные работы на кровле цеха,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:39

2024-09-12T12:39

2024-09-12T12:40

происшествия

омсктрансмаш

уралвагонзавод

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Площадь пожара на заводе "Омсктрансмаш" достигла порядка 2,4 тысячи квадратных метров, предварительная причина возгорания - сварочные работы на кровле цеха, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточнённой информации, площадь пожара на кровле цеха достигла 2400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительная причина возгорания - сварочные работы. "Омсктрансмаш" занимается выпуском танков и огнеметных систем "Солнцепек". Завод входит в концерн "Уралвагонзавод".

https://ria.ru/20240908/pozhar--1971430619.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омсктрансмаш, уралвагонзавод