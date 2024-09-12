https://ria.ru/20240912/posolstvo-1972268929.html

Посольство России в Душанбе выразило обеспокоенность нападением на муфтия

Посольство России в Душанбе выразило обеспокоенность нападением на муфтия - РИА Новости, 12.09.2024

Посольство России в Душанбе выразило обеспокоенность нападением на муфтия

Посольство России в Душанбе с тревогой восприняло сообщение о нападении на главного муфтия Таджикистана, председателя совета улемов республики Саидмукаррама... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:54

2024-09-12T12:54

2024-09-12T12:54

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ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости. Посольство России в Душанбе с тревогой восприняло сообщение о нападении на главного муфтия Таджикистана, председателя совета улемов республики Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщает пресс-служба дипредставительства. "С большой тревогой и озабоченностью восприняли сообщение о нападении на председателя Совета улемов Таджикистана, уважаемого Саидмукаррама Абдулкодирзоду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства. Российская дипмиссия пожелала Абдулкодирзоде "скорейшего выздоровления и возвращения к исполнению своей высокой миссии". Инцидент произошел 11 сентября после вечернего намаза - злоумышленник ударил муфтия ножом. Пострадавшему 61 год, он получил легкое ранение, после оказания первой помощи врачи отпустили его домой. Нападавший был оперативно задержан дежурившими около мечети милиционерами.

https://ria.ru/20240912/tadzhikistan-1972263095.html

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