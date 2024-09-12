https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html

В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам

В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам - РИА Новости, 12.09.2024

В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам

ЕС, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил в интервью французской газете Monde глава МИД Польши... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:44

2024-09-12T13:44

2024-09-12T13:58

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польша

западная европа

радослав сикорский

евросоюз

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ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. ЕС, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил в интервью французской газете Monde глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав страны Евросоюза отказаться от их поддержки. "Задержка Конгресса США с предоставлением помощи (Украине) была неудачной, но такой же была и задержка Украины с принятием закона о мобилизации. А мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам", - сказал он. Министр напомнил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. "Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский. Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).

https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html

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польша

западная европа

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в мире, украина, польша, западная европа, радослав сикорский, евросоюз