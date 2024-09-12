https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам
В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам - РИА Новости, 12.09.2024
В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам
ЕС, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил в интервью французской газете Monde глава МИД Польши... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:44
2024-09-12T13:44
2024-09-12T13:58
в мире
украина
польша
западная европа
радослав сикорский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. ЕС, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил в интервью французской газете Monde глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав страны Евросоюза отказаться от их поддержки. "Задержка Конгресса США с предоставлением помощи (Украине) была неудачной, но такой же была и задержка Украины с принятием закона о мобилизации. А мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам", - сказал он. Министр напомнил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. "Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский. Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
https://ria.ru/20240415/evropa-1939571509.html
украина
польша
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, западная европа, радослав сикорский, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Западная Европа, Радослав Сикорский, Евросоюз
В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам
Глава МИД Польши Сикорский: ЕС снижает мобилизационный потенциал Украины
ПАРИЖ, 12 сен – РИА Новости. ЕС, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины, заявил в интервью французской газете Monde глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав страны Евросоюза отказаться от их поддержки.
"Задержка Конгресса США с предоставлением помощи (Украине) была неудачной, но такой же была и задержка Украины с принятием закона о мобилизации. А мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам", - сказал он.
Министр напомнил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам.
«
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц за каждого ребенка, зарегистрированного в польской системе. В Западной Европе получают другие компенсации. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский.
Польша ранее ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).