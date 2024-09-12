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Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024
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Надежные люди
 
12:06 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972257894.html
Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО
Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024
Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО
Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация "Союз женщин России" отправили в зону специальной военной операции приборы... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:06
2024-09-12T12:06
надежные люди
магаданская область
магадан
союз женщин россии
сво
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МАГАДАН, 12 сен - РИА Новости. Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация "Союз женщин России" отправили в зону специальной военной операции приборы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и автомобиль ГАЗ "Соболь", сообщила журналистам руководитель центра Ксения Суханкина. "Мы загрузили в автомобиль пятьдесят маскировочных семей, теплое белье и теплые носки для бойцов. Отправили пять приборов радиоэлектронной борьбы "Капюшон". "За ленту" автомобиль будет ехать своим ходом. Также по просьбе участника СВО из Магадана мы помогли найти прицеп, который присоединят к "УАЗу". Поддержка наших бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, и их близких – одна из самых важных задач для каждого из нас", - сообщила Суханкина. Она добавила, что гуманитарные грузы в зону СВО регулярно отравляют из Магаданской области.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html
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магаданская область, магадан, союз женщин россии, сво
Надежные люди, Магаданская область, Магадан, Союз женщин России, СВО

Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО

© Фото : Партия "Единая Россия"Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО
Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 12 сен - РИА Новости. Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация "Союз женщин России" отправили в зону специальной военной операции приборы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и автомобиль ГАЗ "Соболь", сообщила журналистам руководитель центра Ксения Суханкина.
"Мы загрузили в автомобиль пятьдесят маскировочных семей, теплое белье и теплые носки для бойцов. Отправили пять приборов радиоэлектронной борьбы "Капюшон". "За ленту" автомобиль будет ехать своим ходом. Также по просьбе участника СВО из Магадана мы помогли найти прицеп, который присоединят к "УАЗу". Поддержка наших бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, и их близких – одна из самых важных задач для каждого из нас", - сообщила Суханкина.
Она добавила, что гуманитарные грузы в зону СВО регулярно отравляют из Магаданской области.
Алтайские спасатели сопровождают гуманитарный груз, предназначенный для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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Вчера, 11:29
 
Надежные людиМагаданская областьМагаданСоюз женщин РоссииСВО
 
 
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