https://ria.ru/20240912/pomosch-1972257894.html

Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО

Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Автомобиль и приборы РЭБ отправили из Магадана в зону СВО

Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация "Союз женщин России" отправили в зону специальной военной операции приборы... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:06

2024-09-12T12:06

2024-09-12T12:06

надежные люди

магаданская область

магадан

союз женщин россии

сво

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МАГАДАН, 12 сен - РИА Новости. Магаданский центр поддержки семей мобилизованных и региональная организация "Союз женщин России" отправили в зону специальной военной операции приборы радиоэлектронной борьбы, маскировочные сети и автомобиль ГАЗ "Соболь", сообщила журналистам руководитель центра Ксения Суханкина. "Мы загрузили в автомобиль пятьдесят маскировочных семей, теплое белье и теплые носки для бойцов. Отправили пять приборов радиоэлектронной борьбы "Капюшон". "За ленту" автомобиль будет ехать своим ходом. Также по просьбе участника СВО из Магадана мы помогли найти прицеп, который присоединят к "УАЗу". Поддержка наших бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, и их близких – одна из самых важных задач для каждого из нас", - сообщила Суханкина. Она добавила, что гуманитарные грузы в зону СВО регулярно отравляют из Магаданской области.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972245127.html

магаданская область

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магаданская область, магадан, союз женщин россии, сво