https://ria.ru/20240912/politika-1972350462.html
МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией
МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией - РИА Новости, 12.09.2024
МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией
Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с РФ, объединять больше государств-единомышленников и продвигать многополярность мира, заявил в четверг... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:52
2024-09-12T17:52
2024-09-12T17:52
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стрельна
ван и (политик)
владимир путин
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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с РФ, объединять больше государств-единомышленников и продвигать многополярность мира, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с Россией, объединять больше государств-единомышленников и содействовать развитию многополярности мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).
https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html
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в мире, китай, россия, стрельна, ван и (политик), владимир путин
В мире, Китай, Россия, Стрельна, Ван И (политик), Владимир Путин
МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией
Ван И: Китай готов поддерживать отношения с РФ и продвигать многополярность мира