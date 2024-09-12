https://ria.ru/20240912/politika-1972350462.html

МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией

МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией - РИА Новости, 12.09.2024

МИД Китая выразил готовность поддерживать взаимодействие с Россией

Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с РФ, объединять больше государств-единомышленников и продвигать многополярность мира, заявил в четверг... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:52

2024-09-12T17:52

2024-09-12T17:52

в мире

китай

россия

стрельна

ван и (политик)

владимир путин

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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с РФ, объединять больше государств-единомышленников и продвигать многополярность мира, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. "Китай готов поддерживать стратегическое взаимодействие с Россией, объединять больше государств-единомышленников и содействовать развитию многополярности мира", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Встреча Ван И и Путина состоялась в четверг в Константиновском дворце в Стрельне (поселок в составе Санкт-Петербурга).

https://ria.ru/20240903/mongoliya-1970064986.html

китай

россия

стрельна

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в мире, китай, россия, стрельна, ван и (политик), владимир путин