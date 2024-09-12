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Американский политик оценил предвыборные обещания Трампа и Харрис
Американский политик оценил предвыборные обещания Трампа и Харрис - РИА Новости, 12.09.2024
Американский политик оценил предвыборные обещания Трампа и Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вопреки своим заявлениям не сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, в то время как его... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T02:55
2024-09-12T02:55
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вопреки своим заявлениям не сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, в то время как его конкурентка от демократов Камала Харрис даже не представила мирного плана, заявил РИА Новости кандидат в американский конгресс Дэниел Бутьерес. Накануне Трамп в ходе теледебатов с Харрис заявил, что хочет остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти жизни людей, "которых без необходимости убивают миллионами". Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. "Я солидарен с Трампом по поводу этих иностранных войн. Трамп действительно сказал, что думает о том, что положит им конец… К сожалению, я не представляю, чтобы это (конфликт на Украине - ред.) закончилось в одночасье", - заявил Бутьерес, комментируя результаты дебатов. Но в то время как у Трампа хотя бы есть стратегия по этому поводу, Харрис "даже не представила плана" по Украине, сказал республиканец, который баллотируется на выборах в Палату представителей США, чтобы представлять 7-й избирательный округ Аризоны. Трампу вместе с тем стоило воздержаться от озвучивания неподтвержденных слухов о том, что мигранты из Гаити якобы похищают и едят домашних животных в штате Огайо, отметил Бутьерес.
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украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Американский политик оценил предвыборные обещания Трампа и Харрис
Американский политик Бутьерес: Трамп не урегулирует конфликт на Украине за день