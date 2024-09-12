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В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки - РИА Новости, 12.09.2024
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20:45 12.09.2024
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В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки
В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки - РИА Новости, 12.09.2024
В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки
Спасательные службы Индонезии начали поиск москвички Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:45
2024-09-12T20:45
индонезия
в мире
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ДЖАКАРТА, 12 сен - РИА Новости. Спасательные службы Индонезии начали поиск москвички Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок в конце августа, к поисковым мероприятиям подключились россияне с дронами для охвата горной местности, заявили РИА Новости в местных органах управления. Ранее в российских СМИ появилась информация, что россиянка Александра Мордовина пропала, предположительно, во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Как утверждается в сообщениях о пропаже девушки, Александра отправилась в поход без гида, в последний раз россиянка выходила на связь 30 августа. "Вулкан Ринджани - лишь одно из потенциальных мест, где может находится девушка. Точно мы не знаем, где она может быть, ведь в последний раз ее видели в отеле. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий", - заявил РИА Новости Дви Пангесту, глава 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани. Пангесту добавил, что к поискам добровольно присоединились трое россиян, которые используют дроны для лучшего охвата труднодоступной местности. "Есть некоторые странности. Например, девушка взяла с собой часть багажа из номера отеля, чего обычно не делают для подъема на гору, занимающего не более 24 часов с учетом возвращения. Более того, ее скутер и шлем остались на месте", - добавил собеседник агентства. По его словам, местные власти разместили портреты москвички на всех точках доступа к вулкану, однако пока сообщений с информацией о ее местонахождении не поступало.
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индонезия, в мире
Индонезия, В мире
В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки

В Индонезии начали поиски пропавшей москвички Мордовиной

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 12 сен - РИА Новости. Спасательные службы Индонезии начали поиск москвички Александры Мордовиной, родственники которой заявили о пропаже девушки на индонезийском острове Ломбок в конце августа, к поисковым мероприятиям подключились россияне с дронами для охвата горной местности, заявили РИА Новости в местных органах управления.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что россиянка Александра Мордовина пропала, предположительно, во время одиночного восхождения на вулкан Ринджани на острове Ломбок. Как утверждается в сообщениях о пропаже девушки, Александра отправилась в поход без гида, в последний раз россиянка выходила на связь 30 августа.
"Вулкан Ринджани - лишь одно из потенциальных мест, где может находится девушка. Точно мы не знаем, где она может быть, ведь в последний раз ее видели в отеле. Мы определили четыре потенциально опасных места и сосредоточимся на них в эти четыре дня поисковых мероприятий", - заявил РИА Новости Дви Пангесту, глава 1-го участка Национального парка вулкана Ринджани.
Пангесту добавил, что к поискам добровольно присоединились трое россиян, которые используют дроны для лучшего охвата труднодоступной местности.
"Есть некоторые странности. Например, девушка взяла с собой часть багажа из номера отеля, чего обычно не делают для подъема на гору, занимающего не более 24 часов с учетом возвращения. Более того, ее скутер и шлем остались на месте", - добавил собеседник агентства.
По его словам, местные власти разместили портреты москвички на всех точках доступа к вулкану, однако пока сообщений с информацией о ее местонахождении не поступало.
 
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