https://ria.ru/20240912/pogoda-1972236121.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 12.09.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:55

2024-09-12T10:55

2024-09-12T10:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850580_0:150:3356:2038_1920x0_80_0_0_c6648b13c6cb08f65b63dc0be2b76c37.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В 120-й день лета - в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд - наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что ожидается повтор рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, тогда температура составила плюс 27,4 градуса."Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур", - уточнил специалист.Он добавил, что на Земле в этот день ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы. "Лето продержится еще как минимум 10 суток, и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов.

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода