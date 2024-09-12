Москвичей предупредили о сильной жаре
Синоптик Тишковец: жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу
Люди отдыхают на набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В 120-й день лета - в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд - наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - рассказал Тишковец.
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Он уточнил, что ожидается повтор рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, тогда температура составила плюс 27,4 градуса.
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"Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур", - уточнил специалист.
Он добавил, что на Земле в этот день ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы. "Лето продержится еще как минимум 10 суток, и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов.
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