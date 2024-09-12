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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 12.09.2024
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10:55 12.09.2024 (обновлено: 10:56 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/pogoda-1972236121.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 12.09.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:55
2024-09-12T10:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В 120-й день лета - в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд - наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что ожидается повтор рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, тогда температура составила плюс 27,4 градуса."Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур", - уточнил специалист.Он добавил, что на Земле в этот день ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы. "Лето продержится еще как минимум 10 суток, и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичей предупредили о сильной жаре

Синоптик Тишковец: жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в Москве
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают на набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жара, которой не было 115 лет, наступит в Москве в пятницу, воздух прогреется до 29 градусов, летняя погода продержится в столице как минимум 10 суток, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В 120-й день лета - в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд - наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье - плюс 25-30", - рассказал Тишковец.
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Он уточнил, что ожидается повтор рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, тогда температура составила плюс 27,4 градуса.
«
"Причиной тому станет рекордно теплая ночь, поскольку облачность не позволит воздуху остыть ниже плюс 15-18, что на фоне усиления солнечного антициклона и адвекции более теплого воздуха, которую обеспечит юго-восточная тяга ветров, станет благоприятной стартовой позицией для существенного роста дневных температур", - уточнил специалист.
Он добавил, что на Земле в этот день ожидаются слабые и средние магнитные бури, которые начнутся около полуночи и продолжатся до 18 часов пятницы. "Лето продержится еще как минимум 10 суток, и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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