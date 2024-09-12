https://ria.ru/20240912/podpole-1972361271.html

В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области

В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2024

В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области

Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:41

2024-09-12T18:41

2024-09-12T18:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_8:68:871:554_1920x0_80_0_0_7a1eba0c68553ca3afa29ba52911c6db.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Около 17.00 (совпадает с мск - ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ... Там полигон... а еще там же есть гостевой дом... В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По информации Лебедева, вскоре после прилета произошла повторная детонация.

https://ria.ru/20240911/sklady-1971991519.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)