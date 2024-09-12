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В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/podpole-1972361271.html
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2024
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области
Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:41
2024-09-12T18:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Около 17.00 (совпадает с мск - ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ... Там полигон... а еще там же есть гостевой дом... В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По информации Лебедева, вскоре после прилета произошла повторная детонация.
https://ria.ru/20240911/sklady-1971991519.html
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области

Подполье: под Харьковом нанесен удар у полигона с иностранными инструкторами

© Минобороны РоссииКадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Около 17.00 (совпадает с мск - ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ... Там полигон... а еще там же есть гостевой дом... В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
По информации Лебедева, вскоре после прилета произошла повторная детонация.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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