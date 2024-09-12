https://ria.ru/20240912/podpole-1972361271.html
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2024
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области
Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:41
2024-09-12T18:41
2024-09-12T18:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_8:68:871:554_1920x0_80_0_0_7a1eba0c68553ca3afa29ba52911c6db.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Удар фугасной авиационной бомбой нанесен по полигону вблизи Харькова, рядом с которым размещены иностранцы, обучающие украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Около 17.00 (совпадает с мск - ред.) в пригород Харькова Дергачи прилетел ФАБ... Там полигон... а еще там же есть гостевой дом... В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По информации Лебедева, вскоре после прилета произошла повторная детонация.
https://ria.ru/20240911/sklady-1971991519.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932479703_0:0:739:554_1920x0_80_0_0_216750bd3debdfab5a837a6c6c0e936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Подполье сообщили об ударе ФАБ по полигону в Харьковской области
Подполье: под Харьковом нанесен удар у полигона с иностранными инструкторами