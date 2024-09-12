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Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.09.2024
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке
Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:53
2024-09-12T08:53
2024-09-12T09:47
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России. Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из труднодоступных огневых точек, расположенных в городских застройках.Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. Во вторник министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки, министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник направил поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Зачистка многоэтажек в Красногоровке ДНР
Российские военные при зачистке многоэтажек в Красногоровке в ДНР взяли в плен украинских боевиков, оказывавших ожесточенное сопротивление.
2024-09-12T08:53
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке
Минобороны показало кадры взятия в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России.
Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.
Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из труднодоступных огневых точек, расположенных в городских застройках.
Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. Во вторник министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки, министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник направил поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку.