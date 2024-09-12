https://ria.ru/20240912/plennye-1972215043.html

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.09.2024

Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:53

2024-09-12T08:53

2024-09-12T09:47

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972216576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ba541bd9611473140d9343b117fa368.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России. Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из труднодоступных огневых точек, расположенных в городских застройках.Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. Во вторник министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки, министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник направил поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зачистка многоэтажек в Красногоровке ДНР Российские военные при зачистке многоэтажек в Красногоровке в ДНР взяли в плен украинских боевиков, оказывавших ожесточенное сопротивление. 2024-09-12T08:53 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность