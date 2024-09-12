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Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 12.09.2024 (обновлено: 09:47 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/plennye-1972215043.html
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 12.09.2024
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке
Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:53
2024-09-12T09:47
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России. Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из труднодоступных огневых точек, расположенных в городских застройках.Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. Во вторник министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки, министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник направил поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красногоровка
донецкая народная республика
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Зачистка многоэтажек в Красногоровке ДНР
Российские военные при зачистке многоэтажек в Красногоровке в ДНР взяли в плен украинских боевиков, оказывавших ожесточенное сопротивление.
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные взяли в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

Минобороны показало кадры взятия в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Штурмовые подразделения 5-й отдельной бригады имени Первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко "Южной" группировки войск при штурме и захвате позиций противника в Красногоровке в ДНР взяли в плен боевиков ВСУ, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны России.
Ведомство опубликовало кадры штурмовой работы при освобождении и зачистке населённого пункта Красногоровка. На видео штурмовые группы заходят с боем в один из многоэтажных домов города, в которых были огневые позиции ВСУ. В результате слаженных боевых действий российских военнослужащих боевики ВСУ спасались бегством с поля боя, многие из них посчитали более правильным решением сдаться в плен ВС РФ. Остальная часть противника при штурме была уничтожена.
© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Красногоровка и Галицыновка в ДНР
Освобожденные населенные пункты Красногоровка и Галицыновка в ДНР
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Красногоровка и Галицыновка в ДНР
Все действия осуществлялись под контролем расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерией группировки, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовым группам составили расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из труднодоступных огневых точек, расположенных в городских застройках.
Красногоровка — важный логистический узел обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. Во вторник министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки, министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник направил поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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