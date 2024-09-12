https://ria.ru/20240912/pezeshkian-1972368619.html

Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС

Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024

Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС

Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:09

2024-09-12T19:09

2024-09-12T19:09

россия

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саммит брикс

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет (подтверждения, что приедет - ред.), мы ожидаем его по дипломатическим каналам. Вы знаете, что он приглашен. Предлагается конкретная встреча на полях этого саммита", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240912/putin-1972303740.html

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иран

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