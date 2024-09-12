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Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
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19:09 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pezeshkian-1972368619.html
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС
Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:09
2024-09-12T19:09
россия
иран
казань
дмитрий песков
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс
в мире
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет (подтверждения, что приедет - ред.), мы ожидаем его по дипломатическим каналам. Вы знаете, что он приглашен. Предлагается конкретная встреча на полях этого саммита", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240912/putin-1972303740.html
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россия, иран, казань, дмитрий песков, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс, в мире
Россия, Иран, Казань, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС

Песков: РФ ждет подтверждения, что Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет (подтверждения, что приедет - ред.), мы ожидаем его по дипломатическим каналам. Вы знаете, что он приглашен. Предлагается конкретная встреча на полях этого саммита", - сказал Песков.
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РоссияИранКазаньДмитрий ПесковМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКСВ мире
 
 
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