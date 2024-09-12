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Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС
Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:09
2024-09-12T19:09
2024-09-12T19:09
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Россия пока ждёт подтверждения по дипломатическим каналам о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нет (подтверждения, что приедет - ред.), мы ожидаем его по дипломатическим каналам. Вы знаете, что он приглашен. Предлагается конкретная встреча на полях этого саммита", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240912/putin-1972303740.html
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россия, иран, казань, дмитрий песков, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс, в мире
Россия, Иран, Казань, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
Кремль ждет подтверждения визита президент Ирана на саммит БРИКС
Песков: РФ ждет подтверждения, что Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани