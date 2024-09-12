https://ria.ru/20240912/peskov-1972310228.html

В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани

В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани - РИА Новости, 12.09.2024

В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани

Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотников не планируется, подготовка к саммиту продолжается, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T15:20

2024-09-12T15:20

2024-09-12T15:22

казань

брикс

дмитрий песков

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотников не планируется, подготовка к саммиту продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было. Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на вопрос о том, были ли у Кремля планы по переносу саммита из-за атак беспилотников.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит организации пройдет в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240912/briks-1972247084.html

казань

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казань, брикс, дмитрий песков, россия, безопасность