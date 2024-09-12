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В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани - РИА Новости, 12.09.2024
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15:20 12.09.2024 (обновлено: 15:22 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/peskov-1972310228.html
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани - РИА Новости, 12.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани
Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотников не планируется, подготовка к саммиту продолжается, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:20
2024-09-12T15:22
казань
брикс
дмитрий песков
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотников не планируется, подготовка к саммиту продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не было. Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на вопрос о том, были ли у Кремля планы по переносу саммита из-за атак беспилотников.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит организации пройдет в Казани в октябре.
https://ria.ru/20240912/briks-1972247084.html
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казань, брикс, дмитрий песков, россия, безопасность
Казань, БРИКС, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос о переносе саммита БРИКС из Казани

Песков: Кремль не планирует переносить саммит БРИКС из Казани на фоне атак БПЛА

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Переносить саммит БРИКС из Казани в другой город на фоне атак беспилотников не планируется, подготовка к саммиту продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не было. Подготовка продолжается, готовимся к саммиту", - сказал Песков радиостанции "Маяк" в ответ на вопрос о том, были ли у Кремля планы по переносу саммита из-за атак беспилотников.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Саммит организации пройдет в Казани в октябре.
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КазаньБРИКСДмитрий ПесковРоссияБезопасность
 
 
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