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Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2024
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13:00 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/peskov-1972271205.html
Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков
Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2024
Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков
Страны Запада пытаются продолжить ведение войны до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь РФ поставленным оружием, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T13:00
2024-09-12T13:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны Запада пытаются продолжить ведение войны до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь РФ поставленным оружием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это попытка продолжения войны до последнего украинца", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщения о том, что ряд западных стран дал разрешение Киеву наносить удары поставленным оружием вглубь территории РФ.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков

Песков: Запад продолжает войну до последнего украинца, разрешая удары вглубь РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны Запада пытаются продолжить ведение войны до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь РФ поставленным оружием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это попытка продолжения войны до последнего украинца", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщения о том, что ряд западных стран дал разрешение Киеву наносить удары поставленным оружием вглубь территории РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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