https://ria.ru/20240912/peskov-1972271205.html

Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков

Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2024

Запад пытается продолжить войну до последнего украинца, заявил Песков

Страны Запада пытаются продолжить ведение войны до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь РФ поставленным оружием, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:00

2024-09-12T13:00

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киев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Страны Запада пытаются продолжить ведение войны до последнего украинца, разрешая Киеву наносить удары вглубь РФ поставленным оружием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Это попытка продолжения войны до последнего украинца", - сказал Песков "Известиям", комментируя сообщения о том, что ряд западных стран дал разрешение Киеву наносить удары поставленным оружием вглубь территории РФ.

https://ria.ru/20240911/peskov-1972067874.html

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в мире, киев, россия, дмитрий песков