https://ria.ru/20240912/peskov-1972266873.html

Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец"

Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец" - РИА Новости, 12.09.2024

Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал изданию Life фейк на украинском портале "Миротворец" с фото американского актера... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:47

2024-09-12T12:47

2024-09-12T14:00

россия

райан гослинг

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сайт "миротворец"

украина

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал изданию Life фейк на украинском портале "Миротворец" с фото американского актера Райана Гослинга. На днях в соцсетях обратили внимание на скриншот с "Миротворца" — на карточке изображен мужчина, напоминающий Гослинга, а в подписи говорится о ликвидации сотрудника управления ФСБ Гослова Родиона Тимофеевича с позывным Бегущий. "Нужно ли было [его вербовать ФСБ]?" — с улыбкой ответил Песков на вопрос о фейке. Он добавил, что не знает, кто этот актер, и не является поклонником его творчества. Райан Гослинг — американский актер, который известен в том числе ролью в фильме "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева.

https://ria.ru/20240828/azov-1969000173.html

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россия, райан гослинг, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сайт "миротворец", украина