https://ria.ru/20240912/peskov-1972266873.html
Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец"
Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец" - РИА Новости, 12.09.2024
Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал изданию Life фейк на украинском портале "Миротворец" с фото американского актера... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:47
2024-09-12T12:47
2024-09-12T14:00
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райан гослинг
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал изданию Life фейк на украинском портале "Миротворец" с фото американского актера Райана Гослинга. На днях в соцсетях обратили внимание на скриншот с "Миротворца" — на карточке изображен мужчина, напоминающий Гослинга, а в подписи говорится о ликвидации сотрудника управления ФСБ Гослова Родиона Тимофеевича с позывным Бегущий. "Нужно ли было [его вербовать ФСБ]?" — с улыбкой ответил Песков на вопрос о фейке. Он добавил, что не знает, кто этот актер, и не является поклонником его творчества. Райан Гослинг — американский актер, который известен в том числе ролью в фильме "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева.
https://ria.ru/20240828/azov-1969000173.html
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россия, райан гослинг, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сайт "миротворец", украина
Россия, Райан Гослинг, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сайт "Миротворец", Украина
Песков пошутил над фейком о ликвидации сотрудника ФСБ в базе "Миротворец"
Песков пошутил над фейком о сотруднике ФСБ в "Миротворце", похожем на Гослинга