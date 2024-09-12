https://ria.ru/20240912/peskov-1972255047.html

В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам

В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам - РИА Новости, 12.09.2024

В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в атаках на Россию будет пытаться бить по социальным объектам, как делала это до сих пор... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:57

2024-09-12T11:57

2024-09-12T11:59

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в атаках на Россию будет пытаться бить по социальным объектам, как делала это до сих пор. Об этом он заявил "Известиям"."Очевидно, что конечно Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

россия

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дмитрий песков, россия, украина