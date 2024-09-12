https://ria.ru/20240912/peskov-1972255047.html
В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам
В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам - РИА Новости, 12.09.2024
В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в атаках на Россию будет пытаться бить по социальным объектам, как делала это до сих пор... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:57
2024-09-12T11:57
2024-09-12T11:59
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Украина в атаках на Россию будет пытаться бить по социальным объектам, как делала это до сих пор. Об этом он заявил "Известиям"."Очевидно, что конечно Украина продолжит эти свои террористические атаки. И с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делают до сих пор", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина
В Кремле не исключили, что ВСУ будут пытаться бить по социальным объектам
Песков: Киев будет пытаться бить по соцобъектам в РФ, как делал это до сих пор