https://ria.ru/20240912/perm-1972288216.html

Японское кафе в Перми оштрафовали за рекламу с непристойным намеком

Японское кафе в Перми оштрафовали за рекламу с непристойным намеком - РИА Новости, 12.09.2024

Японское кафе в Перми оштрафовали за рекламу с непристойным намеком

Японскому кафе KuniOki в Перми за рекламу с непристойным намеком грозит административное наказание, так как текст объявления вводит клиентов в заблуждение и... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:51

2024-09-12T13:51

2024-09-12T13:51

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Японскому кафе KuniOki в Перми за рекламу с непристойным намеком грозит административное наказание, так как текст объявления вводит клиентов в заблуждение и признан ненадлежащим, сообщила пресс-служба регионального управления ФАС России в Telegram-канале. Как ранее сообщал антимонопольный орган, летом в центре Перми на Комсомольском проспекте была размещена стойка с рекламой для привлечения внимания к блюдам кафе KuniOki. Управление возбудило дело по признакам нарушения "Закона о рекламе" на владельца заведения за двусмысленность послания объявления. На фото рекламного щита видны роллы и крупная надпись "Хочешь?", за которой стоит первая часть названия кафе. В пресс-службе отметили, что по просьбе ведомства эксперты проанализировали слова, использованные в объявлении, и пришли к выводу, что реклама не является непристойной. Однако, по мнению специалистов, информация слогана вводит потребителей в заблуждение, поскольку поисковик "Яндекса" по запросу "KUNI" показывает материалы исключительно сексуального характера, кафе размещает эту надпись, но подобных услуг не оказывает. Кроме того, написанное на щите латиницей слово "kuni" отсутствует в государственном языке РФ и не зарегистрировано заведением общепита в качестве товарного знака. В экспертом заключении также говорится, что общепринятость интерпретации с непристойным контекстом ("открытая апелляция к сексуальным желаниям") не позволяет считать такой текст приличным. В результате Пермское УФАС признало рекламу кафе KuniOki ненадлежащей, уточнили в ведомстве. "Владельцу заведения общепита выдано предписание о необходимости прекратить нарушение рекламного законодательства. За нарушение "Закона о рекламе" ему грозят штрафные санкции в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html

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пермь, россия, происшествия, общество