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Представитель Пентагона ошибся, говоря о России - РИА Новости, 12.09.2024
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22:43 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/pentagon-1972397121.html
Представитель Пентагона ошибся, говоря о России
Представитель Пентагона ошибся, говоря о России - РИА Новости, 12.09.2024
Представитель Пентагона ошибся, говоря о России
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в четверг, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном, по ошибке заявил, что американские... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:43
2024-09-12T22:43
в мире
россия
украина
сша
патрик райдер
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в четверг, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном, по ошибке заявил, что американские власти сфокусированы на помощи России в защите ее суверенитета. "Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет", - заявил он журналистам на брифинге, имея в виду военную помощь Украине. Райдер продолжил свое выступление, добавив, что по мере приближения зимы США намерены обеспечить Киев необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, а также бронетехникой и артиллерией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Патрик Райдер, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Представитель Пентагона ошибся, говоря о России

Пентагон по ошибке заявил, что США нацелены помогать России защищать суверенитет

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в четверг, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном, по ошибке заявил, что американские власти сфокусированы на помощи России в защите ее суверенитета.
"Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет", - заявил он журналистам на брифинге, имея в виду военную помощь Украине.
Райдер продолжил свое выступление, добавив, что по мере приближения зимы США намерены обеспечить Киев необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, а также бронетехникой и артиллерией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Маск одной фразой отреагировал на дерзкий план США по России
Вчера, 13:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАПатрик РайдерСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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