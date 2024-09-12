https://ria.ru/20240912/pentagon-1972397121.html

Представитель Пентагона ошибся, говоря о России

Представитель Пентагона ошибся, говоря о России - РИА Новости, 12.09.2024

Представитель Пентагона ошибся, говоря о России

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в четверг, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном, по ошибке заявил, что американские... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:43

2024-09-12T22:43

2024-09-12T22:43

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украина

сша

патрик райдер

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в четверг, говоря о военной поддержке Киева Вашингтоном, по ошибке заявил, что американские власти сфокусированы на помощи России в защите ее суверенитета. "Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет", - заявил он журналистам на брифинге, имея в виду военную помощь Украине. Райдер продолжил свое выступление, добавив, что по мере приближения зимы США намерены обеспечить Киев необходимыми средствами противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, а также бронетехникой и артиллерией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, россия, украина, сша, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша