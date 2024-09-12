https://ria.ru/20240912/pentagon-1972222302.html
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе - РИА Новости, 12.09.2024
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Американские военные намерены изучить последствия применения ядерного оружия для аграрного сектора Восточной Европы, в том числе России, следует из документов... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:35
2024-09-12T09:35
2024-09-12T11:07
технологии
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ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Американские военные намерены изучить последствия применения ядерного оружия для аграрного сектора Восточной Европы, в том числе России, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости."Инженерный корпус армии США заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы", — говорится в материалах.Среди прочего от подрядчика требуется "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <…> а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России".Работы предполагают моделирование ситуации глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Для этого будет использоваться программное обеспечение, позволяющее воссоздать подобную ситуацию. Подрядчик должен предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы. Ориентировочная стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов.Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией, других подрядчиков привлекать к проекту не предполагается.
https://ria.ru/20240908/mir-1971340318.html
https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html
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технологии, восточная европа, сша
Технологии, Восточная Европа, США
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе
Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Восточной Европе
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Американские военные намерены изучить последствия применения ядерного оружия для аграрного сектора Восточной Европы, в том числе России, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Инженерный корпус армии США
заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы", — говорится в материалах.
Среди прочего от подрядчика требуется "расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <…> а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы
и западной части России".
Работы предполагают моделирование ситуации глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Для этого будет использоваться программное обеспечение, позволяющее воссоздать подобную ситуацию. Подрядчик должен предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы. Ориентировочная стоимость контракта составляет 34 миллиона долларов.
Соглашение планируется заключить эксклюзивно с одной компанией, других подрядчиков привлекать к проекту не предполагается.