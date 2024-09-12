https://ria.ru/20240912/pentagon-1972220628.html

США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор

США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор - РИА Новости, 12.09.2024

США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор

Министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:30

2024-09-12T09:30

2024-09-12T09:30

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно этим данным, "Инженерный корпус армии США заключил контракт с единственным подрядчиком... на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы". От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию. Ориентировочная стоимость контракта составит 34 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, министерство обороны сша