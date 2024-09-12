https://ria.ru/20240912/pentagon-1972220628.html
США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор
США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор - РИА Новости, 12.09.2024
США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор
Министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:30
2024-09-12T09:30
2024-09-12T09:30
в мире
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно этим данным, "Инженерный корпус армии США заключил контракт с единственным подрядчиком... на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы". От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию. Ориентировочная стоимость контракта составит 34 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936672715.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США будут изучать воздействие ядерного оружия на аграрный сектор
Пентагон заключит контракт по изучению воздействия ядерного оружия на с/х сектор
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, следует из документов Пентагона, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно этим данным, "Инженерный корпус армии США
заключил контракт с единственным подрядчиком... на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы".
От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию. Ориентировочная стоимость контракта составит 34 миллиона долларов.