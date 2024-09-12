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Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников - РИА Новости, 12.09.2024
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18:30 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ozon-1972352809.html
Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников
Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников - РИА Новости, 12.09.2024
Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников
Сервис для путешествий Ozon Travel теперь подключен к масштабной скидочной программе "Зеленые цены", она будет распространяться на билеты и отели, скидка... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:30
2024-09-12T18:30
ozon
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сервис для путешествий Ozon Travel теперь подключен к масштабной скидочной программе "Зеленые цены", она будет распространяться на билеты и отели, скидка составит до 20%, сообщает пресс-служба маркетплейса.Платформа стремится сделать продукты для путешественников доступными для широкой аудитории и поддержать индустрию путешествий в России. Ранее скидки при оплате через карту банка компании были доступны при покупке товаров на Ozon.На данный момент "Зеленые цены" доступны при бронировании отелей и покупке авиабилетов, а вскоре будут распространяться и на ж/д билеты. Специальные скидки, предлагаемые в рамках программы, будут значительно отличаться от стандартных предложений и позволят сэкономить до 20% на путешествиях.Ozon Travel планирует инвестировать в проект до двух третей маркетингового бюджета, что подчеркивает серьезность и долгосрочный характер программы. В компании уверены, что "Зеленые цены" станут важным шагом в поддержке как путешественников, так и всей отрасли."В первом квартале 2024 года число активных клиентов Ozon Travel увеличилось в два раза, а продажи выросли в 3,2 раза в сравнении с показателями аналогичного периода в прошлом году. Мы продолжаем инвестировать в преимущества для клиентов, и подключение к скидочной программе "Зеленые цены" — еще одна возможность предложить наиболее выгодные условия и тем самым стимулировать развитие всей отрасли", - отметил генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин, его слова приводит пресс-служба.Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLuWKTDfSt
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ozon, россия
Ozon, Россия

Ozon расширяет программу "Зеленые цены" на сервис для путешественников

© iStock.com / izusekТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / izusek
Туристы в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сервис для путешествий Ozon Travel теперь подключен к масштабной скидочной программе "Зеленые цены", она будет распространяться на билеты и отели, скидка составит до 20%, сообщает пресс-служба маркетплейса.
Платформа стремится сделать продукты для путешественников доступными для широкой аудитории и поддержать индустрию путешествий в России. Ранее скидки при оплате через карту банка компании были доступны при покупке товаров на Ozon.
На данный момент "Зеленые цены" доступны при бронировании отелей и покупке авиабилетов, а вскоре будут распространяться и на ж/д билеты. Специальные скидки, предлагаемые в рамках программы, будут значительно отличаться от стандартных предложений и позволят сэкономить до 20% на путешествиях.
Ozon Travel планирует инвестировать в проект до двух третей маркетингового бюджета, что подчеркивает серьезность и долгосрочный характер программы. В компании уверены, что "Зеленые цены" станут важным шагом в поддержке как путешественников, так и всей отрасли.
"В первом квартале 2024 года число активных клиентов Ozon Travel увеличилось в два раза, а продажи выросли в 3,2 раза в сравнении с показателями аналогичного периода в прошлом году. Мы продолжаем инвестировать в преимущества для клиентов, и подключение к скидочной программе "Зеленые цены" — еще одна возможность предложить наиболее выгодные условия и тем самым стимулировать развитие всей отрасли", - отметил генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин, его слова приводит пресс-служба.
Реклама, ООО "Интернет Решения", erid: F7NfYUJCUneLuWKTDfSt
 
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