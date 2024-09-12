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Больше половины венгров против вступления Украины в ЕС, показал опрос - РИА Новости, 12.09.2024
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23:56 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/opros-1972401623.html
Больше половины венгров против вступления Украины в ЕС, показал опрос
Больше половины венгров против вступления Украины в ЕС, показал опрос - РИА Новости, 12.09.2024
Больше половины венгров против вступления Украины в ЕС, показал опрос
Более 60% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как годом ранее число противников украинской евроинтеграции составляло половину опрошенных,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:56
2024-09-12T23:56
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Более 60% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как годом ранее число противников украинской евроинтеграции составляло половину опрошенных, следует из данных опроса, проведенного венгерским аналитическим центром Policy Solutions. Среди респондентов 36% заявили, что абсолютно не поддерживают членство Украины в сообществе, а 25% - что частично не поддерживают. В 2023 году общее число противников вступления Украины в ЕС составляло 51%. Среди сторонников правящего альянса (Фидес-Христианско-демократическая народная партия) против членства Киева в сообществе выступили 73% опрошенных, а среди оппозиционных партий - от 53% до 69%. Респонденты скорее предпочли бы видеть в ЕС Черногорию (44%), Турцию (42%) и Сербию (41%), в аутсайдерах, помимо Украины (22% поддержки), также Косово (29%) и Грузия (31%). При этом инициаторы опроса отмечают, что число сторонников расширения ЕС снизилось по сравнению с предыдущим годом, поскольку в 2023 году многих кандидатов поддерживало абсолютное большинство опрошенных. Опрос проводился в середине мая 2024 года, в нем приняли участие 1000 взрослых венгров. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Больше половины венгров против вступления Украины в ЕС, показал опрос

Policy Solutions: более 60% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Более 60% венгров не поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как годом ранее число противников украинской евроинтеграции составляло половину опрошенных, следует из данных опроса, проведенного венгерским аналитическим центром Policy Solutions.
Среди респондентов 36% заявили, что абсолютно не поддерживают членство Украины в сообществе, а 25% - что частично не поддерживают. В 2023 году общее число противников вступления Украины в ЕС составляло 51%.
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Среди сторонников правящего альянса (Фидес-Христианско-демократическая народная партия) против членства Киева в сообществе выступили 73% опрошенных, а среди оппозиционных партий - от 53% до 69%.
Респонденты скорее предпочли бы видеть в ЕС Черногорию (44%), Турцию (42%) и Сербию (41%), в аутсайдерах, помимо Украины (22% поддержки), также Косово (29%) и Грузия (31%). При этом инициаторы опроса отмечают, что число сторонников расширения ЕС снизилось по сравнению с предыдущим годом, поскольку в 2023 году многих кандидатов поддерживало абсолютное большинство опрошенных.
Опрос проводился в середине мая 2024 года, в нем приняли участие 1000 взрослых венгров.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз никогда не обсуждал реальные последствия евроинтеграции Украины, а без стратегического документа с обсуждением конкретных итогов такого шага серьезно говорить о вступлении Киева в сообщество невозможно. По его словам, Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
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