https://ria.ru/20240912/opasnost-1972254237.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 12.09.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введён на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T11:54
2024-09-12T11:54
2024-09-12T12:01
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецк
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности введён на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее этот режим ввели в Липецке и Липецком муниципальном округе."Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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липецкая область, игорь артамонов, липецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Артамонов: на территории всей Липецкой области ввели режим воздушной опасности