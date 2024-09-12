https://ria.ru/20240912/opasnost-1972254237.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 12.09.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности введён на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:54

2024-09-12T11:54

2024-09-12T12:01

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

липецк

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Режим воздушной опасности введён на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее этот режим ввели в Липецке и Липецком муниципальном округе."Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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липецкая область, игорь артамонов, липецк, безопасность