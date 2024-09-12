https://ria.ru/20240912/opasnost--1972396566.html

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.09.2024

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:33

2024-09-12T22:33

2024-09-12T22:33

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородская область, безопасность