https://ria.ru/20240912/oon-1972337626.html

В ООН оценили ущерб сельскому хозяйству от операции Израиля в секторе Газа

В ООН оценили ущерб сельскому хозяйству от операции Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 12.09.2024

В ООН оценили ущерб сельскому хозяйству от операции Израиля в секторе Газа

От 80% до 96% сельскохозяйственных активов в секторе Газа были уничтожены или повреждены к началу 2024 года в результате военной операции Израиля, говорится в... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:04

2024-09-12T17:04

2024-09-12T17:04

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

армия обороны израиля (цахал)

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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. От 80% до 96% сельскохозяйственных активов в секторе Газа были уничтожены или повреждены к началу 2024 года в результате военной операции Израиля, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Военная операция привела в упадок сельскохозяйственный сектор Газы, повредив или уничтожив к началу 2024 года от 80% до 96% сельскохозяйственных активов, включая ирригационную инфраструктуру, животноводческие фермы, фруктовые сады, сельскохозяйственные угодья, технику, складские помещения и опытные хозяйства. Долгосрочные последствия этого для питания, продовольственной безопасности и уровня бедности очевидны", - говорится в документе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/oon-1971923657.html

https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, армия обороны израиля (цахал)