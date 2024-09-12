В ООН оценили ущерб сельскому хозяйству от операции Израиля в секторе Газа
ЮНКТАД: до 96 процентов сельскохозяйственных активов в Газе уничтожены
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. От 80% до 96% сельскохозяйственных активов в секторе Газа были уничтожены или повреждены к началу 2024 года в результате военной операции Израиля, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Военная операция привела в упадок сельскохозяйственный сектор Газы, повредив или уничтожив к началу 2024 года от 80% до 96% сельскохозяйственных активов, включая ирригационную инфраструктуру, животноводческие фермы, фруктовые сады, сельскохозяйственные угодья, технику, складские помещения и опытные хозяйства. Долгосрочные последствия этого для питания, продовольственной безопасности и уровня бедности очевидны", - говорится в документе.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.