https://ria.ru/20240912/oon-1972336678.html

В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу

В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу - РИА Новости, 12.09.2024

В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу

Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T17:00

2024-09-12T17:00

2024-09-12T17:00

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ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "До подписания Ословских соглашений в 1993 году на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме насчитывалось около 250 000 поселенцев. Последовавший за этим перерыв в расширении поселений продлился недолго, и число поселений и поселенцев продолжило расти. К концу 2023 года численность поселенцев достигла 700 000 человек, две трети из которых проживали в зоне С, а остальные — в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе. В ООН считают, что росту поселенческой активности способствуют экономические стимулы и развитие инфраструктуры, в том числе строительство объездных дорог, соединяющих поселения между собой и с Израилем в обход палестинских городов. "Поселенческая деятельность Израиля, сопряженная с конфискацией земли и присвоением водных и природных ресурсов, препятствует урегулированию в соответствии с принципом сосуществования двух государств, изменяет положение дел на местах, фрагментирует географию и рынки Палестины и препятствует экономическому развитию", - отмечается в докладе. Ранее США, ЕС, Австралия и Япония начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего главы государства Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать. Международный суд ООН 19 июля вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.

https://ria.ru/20240911/sinvar-1972184234.html

https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html

израиль

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в мире, жилье, израиль, восточный иерусалим, сша, джо байден, дональд трамп, оон, евросоюз