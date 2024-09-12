Рейтинг@Mail.ru
В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/oon-1972336678.html
В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу
В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу - РИА Новости, 12.09.2024
В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу
Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:00
2024-09-12T17:00
в мире
жилье
израиль
восточный иерусалим
сша
джо байден
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957295442_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_419551763a82127eeb92cf79acfca5ee.jpg
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "До подписания Ословских соглашений в 1993 году на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме насчитывалось около 250 000 поселенцев. Последовавший за этим перерыв в расширении поселений продлился недолго, и число поселений и поселенцев продолжило расти. К концу 2023 года численность поселенцев достигла 700 000 человек, две трети из которых проживали в зоне С, а остальные — в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе. В ООН считают, что росту поселенческой активности способствуют экономические стимулы и развитие инфраструктуры, в том числе строительство объездных дорог, соединяющих поселения между собой и с Израилем в обход палестинских городов. "Поселенческая деятельность Израиля, сопряженная с конфискацией земли и присвоением водных и природных ресурсов, препятствует урегулированию в соответствии с принципом сосуществования двух государств, изменяет положение дел на местах, фрагментирует географию и рынки Палестины и препятствует экономическому развитию", - отмечается в докладе. Ранее США, ЕС, Австралия и Япония начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего главы государства Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать. Международный суд ООН 19 июля вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.
https://ria.ru/20240911/sinvar-1972184234.html
https://ria.ru/20240912/konflikt-1915630213.html
израиль
восточный иерусалим
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957295442_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_3ba8e201db60ce3fba855b1fb0094d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жилье, израиль, восточный иерусалим, сша, джо байден, дональд трамп, оон, евросоюз
В мире, Жилье, Израиль, Восточный Иерусалим, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Евросоюз
В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу

ООН: число израильских поселенцев увеличилось до 700 тысяч на Западном берегу

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"До подписания Ословских соглашений в 1993 году на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме насчитывалось около 250 000 поселенцев. Последовавший за этим перерыв в расширении поселений продлился недолго, и число поселений и поселенцев продолжило расти. К концу 2023 года численность поселенцев достигла 700 000 человек, две трети из которых проживали в зоне С, а остальные — в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Министр обороны Израиля назвал лидера ХАМАС новым бен Ладеном
11 сентября, 22:31
В ООН считают, что росту поселенческой активности способствуют экономические стимулы и развитие инфраструктуры, в том числе строительство объездных дорог, соединяющих поселения между собой и с Израилем в обход палестинских городов.
"Поселенческая деятельность Израиля, сопряженная с конфискацией земли и присвоением водных и природных ресурсов, препятствует урегулированию в соответствии с принципом сосуществования двух государств, изменяет положение дел на местах, фрагментирует географию и рынки Палестины и препятствует экономическому развитию", - отмечается в докладе.
Ранее США, ЕС, Австралия и Япония начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего главы государства Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать.
Международный суд ООН 19 июля вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЖильеИзраильВосточный ИерусалимСШАДжо БайденДональд ТрампООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала