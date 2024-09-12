В ООН рассказали о росте числа израильских поселенцев на Западном берегу
ООН: число израильских поселенцев увеличилось до 700 тысяч на Западном берегу
© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Число израильских поселенцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме увеличилось с 250 тысяч в 1993 году до 700 тысяч в 2023 году, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"До подписания Ословских соглашений в 1993 году на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме насчитывалось около 250 000 поселенцев. Последовавший за этим перерыв в расширении поселений продлился недолго, и число поселений и поселенцев продолжило расти. К концу 2023 года численность поселенцев достигла 700 000 человек, две трети из которых проживали в зоне С, а остальные — в Восточном Иерусалиме", - говорится в документе.
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В ООН считают, что росту поселенческой активности способствуют экономические стимулы и развитие инфраструктуры, в том числе строительство объездных дорог, соединяющих поселения между собой и с Израилем в обход палестинских городов.
"Поселенческая деятельность Израиля, сопряженная с конфискацией земли и присвоением водных и природных ресурсов, препятствует урегулированию в соответствии с принципом сосуществования двух государств, изменяет положение дел на местах, фрагментирует географию и рынки Палестины и препятствует экономическому развитию", - отмечается в докладе.
Ранее США, ЕС, Австралия и Япония начали вводить санкции против израильтян, живущих на оккупированном Западном берегу, в наказание за гонения на местное палестинское население. Администрация президента США Джо Байдена пересмотрела политику предыдущего главы государства Дональда Трампа, который отказался считать нарушением международного права поселенческую активность Израиля и перестал ее критиковать.
Международный суд ООН 19 июля вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.