https://ria.ru/20240912/oon-1972278064.html

Дипмиссия в ООН обвинила Запад в использовании мифа о российской пропаганде

Дипмиссия в ООН обвинила Запад в использовании мифа о российской пропаганде - РИА Новости, 12.09.2024

Дипмиссия в ООН обвинила Запад в использовании мифа о российской пропаганде

Российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям в западных странах, которые используют миф о "российской пропаганде", заявила в ходе диалога c верховным... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:13

2024-09-12T13:13

2024-09-12T13:13

в мире

сша

россия

великобритания

оон

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg

ЖЕНЕВА, 12 сен – РИА Новости. Российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям в западных странах, которые используют миф о "российской пропаганде", заявила в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ Гузаль Хусанова. "Миф о "российской пропаганде" используется на Западе для ужесточения агрессивной риторики и оправдания оголтелой борьбы с инакомыслием и альтернативными точками зрения. Российские СМИ подвергаются репрессиям. От оппонентов зачищается "политическое поле". Активисты гражданского общества и журналисты сталкиваются с угрозами, нападениями, стигматизацией, политически мотивированным преследованием, слежкой. В Великобритании принят репрессивный закон о нацбезопасности, разрабатывается британский реестр иноагентов", - сказала она. Хусанова добавила, что под прикрытием закона об иноагентах в США обыскивают, запугивают и преследуют журналистов, запрещают СМИ. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971944765.html

https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, великобритания, оон, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt