Оман высоко оценил позицию России по палестинскому вопросу
Замглавы МИД Аль-Харти: Оман высоко ценит позицию РФ по палестинскому вопросу
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. У Омана хорошие отношения с Россией, Маскат высоко ценит позицию Москвы по палестинскому вопросу и ее поддержку предоставления палестинскому народу прав и создания независимого палестинского государства, рассказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам Халифа Аль-Харти.
"Отношения между Оманом и Россией хорошие, взаимопонятные и стабильные, и в последние годы стали объектом большего внимания со стороны руководств обеих стран… Наши две страны разделяют позиции по региональным и международным вопросам, и мы в Султанате Оман ценим позицию России по палестинскому вопросу и ее поддержку предоставления палестинскому народу его прав и независимого государства", - сказал Аль-Харти.
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Собеседник агентства также отметил ряд положительных тенденций в российско-оманских отношениях, таких как первый с момента установления дипломатических отношений телефонный разговор на уровне руководителей двух стран, который состоялся в марте 2023 года между президентом России Владимиром Путиным и султаном Омана Хайтамом бен Тариком. Также замминистра подчеркнул рост турпотоков между двумя странами, добавив, что посещал Москву в июне прошлого года во главе делегации Омана на политических консультациях между султанатом и Россией.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.