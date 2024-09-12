https://ria.ru/20240912/ogranicheniya-1972371720.html
Более 20 километров тросовых ограничений установили в Подмосковье
Более 20 километров тросовых ограничений установили в Подмосковье - РИА Новости, 12.09.2024
Более 20 километров тросовых ограничений установили в Подмосковье
Более 20,5 километра тросовых ограждений обустроили дорожные службы Подмосковья в регионе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T19:22
2024-09-12T19:22
2024-09-12T19:22
московская область (подмосковье)
коломна
лобня
алексей гержик
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 20,5 километра тросовых ограждений обустроили дорожные службы Подмосковья в регионе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Тросовые ограждения установили по оси 60 участков дорог в пяти городских округах: Одинцовском, Сергиево-Посадском, Раменском, Лобне и Коломне. Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных участках дорог и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, снижая вероятность лобовых столкновений", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Наибольший объем работ дорожники выполнили в Раменском округе — около 12 километров тросовых ограждений обустроили на 27 участках Старорязанского шоссе (старое направление М-5 "Урал"). Также тросы установили на 13 участках дороги "М-5 "Урал" – Коломна – М-5 "Урал" в Коломенском округе. В Лобне смонтировали ограждения на семи участках Рогачевского шоссе, в Сергиево-Посадском округе установили тросы на пяти участках дороги "Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец". Ограждения появились и на семи участках Можайского шоссе в Одинцовском округе. В ведомстве добавили, что установка порядка 50 километров перильных и металлических барьерных ограждений продолжается для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов. Работы по данным направлениям завершат до конца года.
https://ria.ru/20240911/podmoskove-1972135433.html
https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html
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коломна
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московская область (подмосковье), коломна, лобня, алексей гержик
Московская область (Подмосковье), Коломна, Лобня, Алексей Гержик
Более 20 километров тросовых ограничений установили в Подмосковье
Более 20 километров тросовых ограничений установили в Подмосковье