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В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.09.2024
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:08
2024-09-12T10:08
2024-09-12T11:08
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов <…> с 09:35 мск на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения", — говорится в публикации.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.Накануне аэропорты Мурманская и Апатитов также не принимали и не отправляли воздушные суда. Как заявил губернатор Андрей Чибис, область подвергается атакам беспилотников — за вчерашний день силы ПВО сбили три аппарата.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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мурманск, апатиты, мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Мурманск, Апатиты, Мурманская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество