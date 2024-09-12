https://ria.ru/20240912/ogranicheniya-1972229062.html

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.09.2024

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:08

2024-09-12T10:08

2024-09-12T11:08

мурманск

апатиты

мурманская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов <…> с 09:35 мск на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения", — говорится в публикации.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.Накануне аэропорты Мурманская и Апатитов также не принимали и не отправляли воздушные суда. Как заявил губернатор Андрей Чибис, область подвергается атакам беспилотников — за вчерашний день силы ПВО сбили три аппарата.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

мурманск

апатиты

мурманская область

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мурманск, апатиты, мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество