https://ria.ru/20240912/obstrel-1972358998.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 12.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из "натовской" артиллерии, а также сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщило в четверг... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:27

2024-09-12T18:27

2024-09-12T18:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из "натовской" артиллерии, а также сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.50 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 14.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 14.15 по 16.15 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов повреждения получили частный дом, хозпостройки и гараж. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины