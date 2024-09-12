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При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 12.09.2024 (обновлено: 15:41 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972315119.html
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2024
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск около заправки в жилмассиве "Строитель" в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:36
2024-09-12T15:41
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск около заправки в жилмассиве "Строитель" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.50 и 14.30 сбросили взрывоопасные предметы на Горловку."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины около заправки в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина, донецк, иван приходько, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, СЦКК
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадали 3 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск около заправки в жилмассиве "Строитель" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.50 и 14.30 сбросили взрывоопасные предметы на Горловку.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины около заправки в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаДонецкИван ПриходькоСтиролСЦКК
 
 
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