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При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 12.09.2024
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск около заправки в жилмассиве "Строитель" в... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:36
2024-09-12T15:36
2024-09-12T15:41
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ДОНЕЦК, 12 сен — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск около заправки в жилмассиве "Строитель" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее представительство республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.50 и 14.30 сбросили взрывоопасные предметы на Горловку."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины около заправки в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол, СЦКК
При обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пострадали 3 человека