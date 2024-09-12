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При украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 12.09.2024 (обновлено: 14:56 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972295589.html
При украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек
При украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек - РИА Новости, 12.09.2024
При украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек
ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:21
2024-09-12T14:56
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Под удар попал центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек &lt;...&gt; получили ранения", — говорится в публикации.Среди пострадавших шесть женщин и двое мужчин.Шестерых раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Каховскую больницу, двоих — тяжелораненых — доставили в Геническую ЦРБ.Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, добавил Сальдо. Под обстрелами оказались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Раздольное, Старая Збурьевка. Повреждены жилые дома и другие строения.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Россия контролирует 75% территории Херсонской области, правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240908/tank-1971343527.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек

Сальдо: при украинском обстреле центрального рынка Новой Каховки погиб человек

© Фото : Владимир Сальдо/TelegranПоследствия обстрела рынка в Новой Каховке
Последствия обстрела рынка в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegran
Последствия обстрела рынка в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Под удар попал центральный рынок, зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек <...> получили ранения", — говорится в публикации.
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Среди пострадавших шесть женщин и двое мужчин.
Шестерых раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Каховскую больницу, двоих — тяжелораненых — доставили в Геническую ЦРБ.
Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, добавил Сальдо. Под обстрелами оказались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Раздольное, Старая Збурьевка. Повреждены жилые дома и другие строения.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Россия контролирует 75% территории Херсонской области, правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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