https://ria.ru/20240912/obstrel-1972279808.html

При обстреле ЛНР пострадали два человека

При обстреле ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 12.09.2024

При обстреле ЛНР пострадали два человека

Два человека ранены в результате обстрела в среду украинскими войсками села в Кременском районе ЛНР, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:20

2024-09-12T13:20

2024-09-12T13:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрела в среду украинскими войсками села в Кременском районе ЛНР, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, разрушены два дома, сообщил в четверг глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. "Вчера мы стали свидетелями очередного акта агрессии со стороны вооружённых сил Украины. В результате обстрела, который пришёлся на одно из наших сел, два жилых домостроения были разрушены. К сожалению, данный удар привел к ранениям двух граждан — мужчины 1950 года рождения и женщины 1951 года рождения", - написал Третьяков. По его словам, мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Третьяков подчеркнул, что экстренные службы находятся на месте, ликвидируют последствия обстрела, пострадавшим оказана необходимая помощь со стороны властей.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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луганская народная республика, происшествия