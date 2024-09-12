ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ около сотни раз атаковали Белгородскую область за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 11 сентября украинские войска обстреляли 26 населенных пунктов в шести приграничных районах. В общей сложности было выпущено не менее 74 снарядов и зафиксирована 21 атака с использованием беспилотников. В среду пострадали два мирных жителя, один из них госпитализирован. За отчетный день различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, магазине и четырех транспортных средствах.
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"В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Октябрьский, сёла Бочковка, Ерик, Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Ясные Зори. Выпущено 33 боеприпаса в ходе пяти обстрелов и совершены атаки семи БПЛА. Системой ПВО сбиты пять беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущены 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один БПЛА. В районе села Байцуры грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью трех боеприпасов и четырех дронов. Губернатор в сводке не указал число выпущенных снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, отметив, что оно подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате была ранена женщина, после оказания медпомощи она отпущена домой.
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"В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Репяховка выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью одного беспилотника. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, а также хутору Панков выпущены 25 снарядов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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