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ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972234651.html
ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 12.09.2024
ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около сотни раз, два человека... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T10:45
2024-09-12T10:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 11 сентября украинские войска обстреляли 26 населенных пунктов в шести приграничных районах. В общей сложности было выпущено не менее 74 снарядов и зафиксирована 21 атака с использованием беспилотников. В среду пострадали два мирных жителя, один из них госпитализирован. За отчетный день различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, магазине и четырех транспортных средствах. "В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Октябрьский, сёла Бочковка, Ерик, Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Ясные Зори. Выпущено 33 боеприпаса в ходе пяти обстрелов и совершены атаки семи БПЛА. Системой ПВО сбиты пять беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущены 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один БПЛА. В районе села Байцуры грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью трех боеприпасов и четырех дронов. Губернатор в сводке не указал число выпущенных снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, отметив, что оно подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате была ранена женщина, после оказания медпомощи она отпущена домой. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Репяховка выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью одного беспилотника. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, а также хутору Панков выпущены 25 снарядов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ около сотни раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ около сотни раз атаковали Белгородскую область за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около сотни раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 11 сентября украинские войска обстреляли 26 населенных пунктов в шести приграничных районах. В общей сложности было выпущено не менее 74 снарядов и зафиксирована 21 атака с использованием беспилотников. В среду пострадали два мирных жителя, один из них госпитализирован. За отчетный день различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, магазине и четырех транспортных средствах.
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Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Октябрьский, сёла Бочковка, Ерик, Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Ясные Зори. Выпущено 33 боеприпаса в ходе пяти обстрелов и совершены атаки семи БПЛА. Системой ПВО сбиты пять беспилотников. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущены 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один БПЛА. В районе села Байцуры грузовой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мужчина", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе пять населенных пунктов атакованы с помощью трех боеприпасов и четырех дронов. Губернатор в сводке не указал число выпущенных снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, отметив, что оно подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате была ранена женщина, после оказания медпомощи она отпущена домой.
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"В Краснояружском районе по сёлам Графовка и Репяховка выпущено два боеприпаса в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью одного беспилотника. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка, а также хутору Панков выпущены 25 снарядов в ходе пяти обстрелов и совершены атаки с помощью восьми БПЛА", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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