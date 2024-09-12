https://ria.ru/20240912/oak-1972211596.html

В России расширят серийное производство истребителей Су-57

В России расширят серийное производство истребителей Су-57 - РИА Новости, 12.09.2024

В России расширят серийное производство истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:14

2024-09-12T08:14

2024-09-12T08:14

новое оружие россии

безопасность

россия

комсомольск-на-амуре

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

су-57

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня на предприятии ОАК, где производятся истребители, идет обновление производства. В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения", - говорится в сообщении. В "Ростехе" сообщили в четверг о передаче ВКС России партии новых истребителей Су-57 и Су-35С. Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, серийное производство которого было запущено в 2019 году. Производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

https://ria.ru/20240902/su-34-1969887189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-57, су-35с