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В России расширят серийное производство истребителей Су-57 - РИА Новости, 12.09.2024
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Новое оружие России
 
08:14 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/oak-1972211596.html
В России расширят серийное производство истребителей Су-57
В России расширят серийное производство истребителей Су-57 - РИА Новости, 12.09.2024
В России расширят серийное производство истребителей Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T08:14
2024-09-12T08:14
новое оружие россии
безопасность
россия
комсомольск-на-амуре
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-57
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Сегодня на предприятии ОАК, где производятся истребители, идет обновление производства. В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения", - говорится в сообщении. В "Ростехе" сообщили в четверг о передаче ВКС России партии новых истребителей Су-57 и Су-35С. Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, серийное производство которого было запущено в 2019 году. Производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.
https://ria.ru/20240902/su-34-1969887189.html
россия
комсомольск-на-амуре
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безопасность, россия, комсомольск-на-амуре, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-57, су-35с
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-57, Су-35С
В России расширят серийное производство истребителей Су-57

ОАК начала строить здание для отработки систем Су-57 для расширения производства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") с целью расширения серийного производства истребителей Су-57 начала возводить дополнительное здание, где будет проходить отработка систем этих самолетов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Сегодня на предприятии ОАК, где производятся истребители, идет обновление производства. В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения", - говорится в сообщении.
В "Ростехе" сообщили в четверг о передаче ВКС России партии новых истребителей Су-57 и Су-35С.
Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, серийное производство которого было запущено в 2019 году. Производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияКомсомольск-на-АмуреОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехВоздушно-космические силы РоссииСу-57Су-35С
 
 
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