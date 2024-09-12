Рейтинг@Mail.ru
Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
07:13 12.09.2024 (обновлено: 07:14 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html
Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной
Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной - РИА Новости, 12.09.2024
Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной
Подготовка к строительству моста через реку Лена в Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а работы на русле реки должны начаться после РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:13
2024-09-12T07:14
республика саха (якутия)
владивосток
айсен николаев
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948466860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54320fe8e9aeab0d688a9f6de4bb2079.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Подготовка к строительству моста через реку Лена в Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а работы на русле реки должны начаться после прохождения ледохода, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "Работы (подготовительные) идут. Здесь надо понимать, что строительство моста, конечно, нами контролируется - мы очень внимательно осуществляем стройнадзор. Но непосредственно весь процесс координирует концессионер, у которого свои процедуры по выбору подрядчиков. Сейчас уже ведется комплекс подготовительных мероприятий. Он включает монтаж временных мостов через протоки, доставку тех или иных грузов, подготовку оснований для установки пилонов. Также разворачивают бетонные заводы для работы на правом и левом берегу. Вся подготовка должна быть проведена в осенне-зимний период, чтобы уже после ледохода выйти на работы на русле реки", - сказал Николаев. Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/remont-1970802530.html
https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970559797.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948466860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2c8993284bc201732955a761068c80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Республика Саха (Якутия), Владивосток, Айсен Николаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной

Николаев: работы по возведению моста на русле Лены начнут весной после ледохода

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Река Лена . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Подготовка к строительству моста через реку Лена в Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а работы на русле реки должны начаться после прохождения ледохода, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев.
"Работы (подготовительные) идут. Здесь надо понимать, что строительство моста, конечно, нами контролируется - мы очень внимательно осуществляем стройнадзор. Но непосредственно весь процесс координирует концессионер, у которого свои процедуры по выбору подрядчиков. Сейчас уже ведется комплекс подготовительных мероприятий. Он включает монтаж временных мостов через протоки, доставку тех или иных грузов, подготовку оснований для установки пилонов. Также разворачивают бетонные заводы для работы на правом и левом берегу. Вся подготовка должна быть проведена в осенне-зимний период, чтобы уже после ледохода выйти на работы на русле реки", - сказал Николаев.
Ремонт Аргамаченского моста в Липецкой завершится в ноябре - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Ремонт Аргамаченского моста в Липецкой области завершится в ноябре
5 сентября, 13:11
Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения вантового моста для пешеходов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Уникальный вантовый мост откроют для пешеходов в Челябинске в декабре
4 сентября, 16:31
 
Республика Саха (Якутия)ВладивостокАйсен НиколаевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала