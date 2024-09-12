https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html

Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной

Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной - РИА Новости, 12.09.2024

Работы по строительству моста на русле Лены начнут весной

Подготовка к строительству моста через реку Лена в Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а работы на русле реки должны начаться после РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:13

2024-09-12T07:13

2024-09-12T07:14

республика саха (якутия)

владивосток

айсен николаев

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Подготовка к строительству моста через реку Лена в Якутии должна быть проведена в предстоящий осенне-зимний период, а работы на русле реки должны начаться после прохождения ледохода, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Айсен Николаев. "Работы (подготовительные) идут. Здесь надо понимать, что строительство моста, конечно, нами контролируется - мы очень внимательно осуществляем стройнадзор. Но непосредственно весь процесс координирует концессионер, у которого свои процедуры по выбору подрядчиков. Сейчас уже ведется комплекс подготовительных мероприятий. Он включает монтаж временных мостов через протоки, доставку тех или иных грузов, подготовку оснований для установки пилонов. Также разворачивают бетонные заводы для работы на правом и левом берегу. Вся подготовка должна быть проведена в осенне-зимний период, чтобы уже после ледохода выйти на работы на русле реки", - сказал Николаев. Ленский мост, строительство которого планируется в 2024-2028 годах, в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/remont-1970802530.html

https://ria.ru/20240904/chelyabinsk-1970559797.html

владивосток

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владивосток, айсен николаев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)