https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972119727.html

Айсен Николаев: Якутск должен стать самым комфортным северным городом

Айсен Николаев: Якутск должен стать самым комфортным северным городом - РИА Новости, 12.09.2024

Айсен Николаев: Якутск должен стать самым комфортным северным городом

Реализация мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом, заявил глава Якутии Айсен Николаев. В интервью... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T10:00

2024-09-12T10:00

2024-09-12T10:00

интервью

якутск

айсен николаев

арктика

россия

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Реализация мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом, заявил глава Якутии Айсен Николаев. В интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума он рассказал о строительстве Ленского моста, сроках полной ликвидации аварийного жилья в столице республики, а также развитии туризма и борьбе с лесными пожарами.ВЭФ-2024 проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.— Айсен Сергеевич, Якутия на прошлом ВЭФ заключила порядка 30 соглашений почти на 130 миллиардов рублей. Как вы оцениваете реализацию этих проектов, все ли соответствует установленным срокам? Какие приоритетные вопросы по развитию арктической зоны Якутии обсуждали на полях Восточного экономического форума?— Если говорить о форумах прошлых лет, то мы всегда очень тщательно подходим к исполнению подписанных соглашений. И могу сказать, что не только соглашения ВЭФ-2023, но и те, что были подписаны на предыдущих форумах, конечно, все находятся в работе. Где-то дело идет лучше, чем даже мы планировали изначально. Где-то в силу объективных экономических причин есть запаздывание, но в целом договоренности реализуются. Причем это видно в республике по строящимся и уже построенным объектам, которые меняют жизнь людей к лучшему. Это самое главное.Что касается вопросов Арктики, то, конечно, здесь, на Восточном экономическом форуме, Арктика звучала по многим аспектам. Начиная от вопросов, связанных с развитием энергетики, транспортной инфраструктуры, заканчивая вопросами защиты прав коренных малочисленных народов Севера, защиты северного оленеводства, экологии. Поэтому при обсуждении вопросов Арктики практически в каждом вопросе Якутия упоминалась.— На какой стадии находится реализация проекта моста через Лену. Когда завершится подготовительный этап и начнется строительство? Определены ли подрядчики?— Работы идут. Здесь надо понимать, что строительство моста, конечно, нами контролируется — мы очень внимательно осуществляем стройнадзор. Но непосредственно весь процесс координирует концессионер, у которого свои процедуры по выбору подрядчиков. Сейчас уже ведется комплекс подготовительных мероприятий. Он включает монтаж временных мостов через протоки, доставку тех или иных грузов, подготовку оснований для установки пилонов. Также разворачивают бетонные заводы для работы на правом и левом берегу. Вся подготовка должна быть проведена в осенне-зимний период, чтобы уже после ледохода выйти на работы на русле реки.— Правительством России принято решение об увеличении финансирования для регионов на тушение лесных пожаров. В списке приоритетных субъектов — Якутия, которая за последние годы существенно увеличило площади обслуживаемых территорий. Как планируете развивать лесопожарные службы?— Я благодарен президенту России, что он поддержал наше обращение и поручил решить этот вопрос. Также признателен нашему профильному министерству природных ресурсов и экологии России и министру (Александру Козлову – ред.) за то, что это решение было в кратчайшие сроки принято правительством страны. В следующем году у нас будет увеличено федеральное финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров с 1,6 миллиарда рублей до 2,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на создание новых авиаотделений лесопожарной службы в тех районах, где мы наблюдаем серьезную негативную тенденцию по лесным пожарам – в первую очередь, в юго-западной Якутии. Кроме того, будет увеличено количество оплаченных часов на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Это как раз те статьи расходов, которые быстро заканчиваются в любой лесопожарный сезон, и приходится достаточно долгое время тратить на это кредитные средства, что негативно сказывается на оперативности реагирования.Выделение дополнительных средств и развитие лесопожарных служб сделает ситуацию в республике гораздо более благоприятной для нас с точки зрения выявления и более оперативного тушения лесных пожаров.Количество возгораний, к сожалению, сократить будет очень сложно, хотя, конечно, что касается человеческого фактора, мы над этим постоянно работаем. Но у нас 97% лесных пожаров связаны с природными явлениями — происходят они от сухих гроз, а главными факторами выступают значительный дефицит осадков и аномально высокие температуры. Хотя пожаров у нас всегда много, наша главная задача – тушить их очень быстро.— Как считаете, чем сегодня Якутия может быть привлекательна для туристов? Что, кроме холода и экстрима, предлагают региональные туроператоры?— Несмотря на то, что туризм активно развивается, — количество туристов уже превысило допандемийный уровень — я считаю, что в туристической отрасли мы только в самом начале пути. Предприятия только появляются, только начинают работать, строятся базы, строятся гостиницы. И, конечно, мы понимаем, что турпоток будет очень значительным, ставим задачу увеличить его до миллиона человек в год.Людей, конечно, интересуют традиционно природные красоты Якутии – посещение Ленских столбов, сами круизы по реке Лена до Тикси, знакомство с Полюсом холода. Он в любое время интересен людям — и в Оймяконском улусе, и в Верхоянском. Это, конечно же, и событийные мероприятия, например, наш национальный праздник Ысыах, который в Якутске в этом году собрал более 230 тысяч человек. Это наш зимний фестиваль "Зима начинается с Якутии", который 1 декабря стартует в Якутске. Есть масса других не менее интересных туров — более индивидуальных, связанных с охотой, рыбалкой, посещением тех или иных достопримечательностей.В Якутии турист может найти все, что его душе угодно. Даже в сфере промышленного туризма. Сейчас на Восточном экономическом форуме заключили с компанией "Алроса" соглашение по развитию промышленного туризма. Такие же проекты есть у наших угольных компаний.— 2024 год в Якутии объявлен Годом детства. На ВЭФ обсуждалась тема развития потенциала подрастающего поколения в республике?— На ВЭФ мы больше выступали как сторона, у которой в сфере детства есть достаточно большое количество наработанных практик. Мы в них вкладываемся: в их образование, здравоохранение. Конечно же, наше главное достижение – высокая рождаемость. Несмотря на некоторое снижение, как и в целом по стране, рождаемость в республике все равно выше, чем в подавляющем большинстве субъектов. Мы в прошлом году преодолели планку в один миллион человек и сейчас дальше растем.Те решения, которые принимает президент по поддержке демографии в стране в целом, в том числе сохранение льготной ипотеки, очень важны для Якутии. Поэтому уверен, что меры поддержки, особенно для многодетных семей, которые прозвучали на пленарном заседании ВЭФ, позволят нам сделать еще больше.— Восьмые летние международные Игры "Дети Азии" прошли на самом высоком уровне. Что уже известно о следующих играх, где они будут проводиться?— Игры "Дети Азии" в Якутске стали самыми крупными в мире в 2024 году соревнованиями среди детских сборных. В них приняли участие свыше трех тысяч спортсменов — 30 команд из 24 стран. Для нашей республики, где в 1996 году зародились игры, конечно, очень важно, какой масштаб и признание они сегодня получили. Уже есть несколько заявок на проведение следующих Девятых летних Игр "Дети Азии". Решение о месте мероприятия принимает международный комитет Игр "Дети Азии", где паритетно представлены Олимпийский совет Азии, Олимпийский комитет России и Республика (Саха) Якутия. По итогам рассмотрения заявок решение планируется принять до конца года.— Планирует ли Якутия развивать спортивное партнерство со странами, которые направили свои команды на соревнования восьмых игр?— Безусловно, "Дети Азии" стали хорошим шансом для укрепления сотрудничества со странами, которые принимали в них участие. По итогам соревнований мы получили очень много хороших отзывов, интересных идей, дельных предложений. Игры "Дети Азии" перестали быть просто соревнованиями — это целая система спортивных семинаров, различных встреч. Очень хорошая работа идет по линии выпускников игр — тех ребят, которые когда-то участвовали в "Детях Азии", а сейчас стали уже олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, призерами и чемпионами Азиатских игр. Их работа, которая во многом является добровольческой, позволяет нам привлекать в спорт все больше и больше ребят, пропагандировать те принципы, которыми должны руководствоваться спортивные организации во всем мире — это открытость, дружба, честность, что очень ярко показали восьмые игры "Дети Азии".— Как продвигается решение задачи сделать Якутск самым комфортным городом на вечной мерзлоте? Что станет изюминкой нового облика города?— Самое главное, что мы должны сделать, — конечно, реализовать мастер-план, утвержденный президентом в прошлом году. Этот документ как раз и является планом превращения Якутска из самого крупного города в мире на вечной мерзлоте, которым он сегодня по факту уже является, в самый лучший.Здесь, конечно, предстоит очень много работы. Одна из самых главных задач наряду со строительством Ленского моста – это полная ликвидация к 2030 году аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. Колоссальный вызов для нас, потому что в Якутске аварийного жилья очень много, но эту задачу надо решить. И появление на месте кварталов деревянных двухэтажек современных городских микрорайонов с современной социальной инфраструктурой, современным благоустройством, общественными пространствами – это самое главное, что хотят жители для того, чтобы почувствовать себя реально живущими в комфортном северном городе.Значительная часть проектов уже в работе. Расселяются аварийные дома, строятся детский сад, спортивный зал. В текущем году планируем завершить строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления "Полярная звезда", благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери, центральной площади и набережной имени нашего первого олимпийца Романа Дмитриева.— Медики из Якутии продолжают активно выезжать в зону СВО. Какому количеству людей они оказали помощь? Как дела в филиале Якутской офтальмологической больницы в подшефном городе Кировское?— Отмечу, что мы были первыми, и до недавнего времени единственными, кто оказывал медицинскую помощь на таком уровне. Не знаю, возможно, еще кто-то откроет — но филиал Якутской офтальмологической больницы в городе Кировское, нашей первой подшефной территории, был единственным в Донецкой Народной Республике от региональной больницы. Отзывы поступают очень хорошие — я сам там был, видел.В город Докучаевск, над которым сейчас шефствуем, мы сейчас командируем не только офтальмологов, но также специализированные многопрофильные медицинские бригады, которые тоже оказывают помощь местным медикам.Тысячи людей уже прошли обследование, причем не только из Кировского, но и из многих других городов Донецкой и Луганской народных республик. Сотни операций во время каждого выезда делают наши врачи, и, конечно, люди им очень благодарны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, якутск, айсен николаев, арктика, россия