https://ria.ru/20240912/neft-1971892613.html

"Крах для экспортеров": выдержит ли Россия обвал нефтяных цен

"Крах для экспортеров": выдержит ли Россия обвал нефтяных цен - РИА Новости, 12.09.2024

"Крах для экспортеров": выдержит ли Россия обвал нефтяных цен

Уже меньше 71 доллара за баррель — самый низкий уровень за три года. Крупнейшие западные банки прогнозируют дальнейшее падение котировок — до 60. Почему черное... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T08:00

2024-09-12T08:00

2024-09-12T08:02

экономика

цены на нефть

россия

ближний восток

саудовская аравия

опек

trafigura

wti (нефть)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Уже меньше 71 доллара за баррель — самый низкий уровень за три года. Крупнейшие западные банки прогнозируют дальнейшее падение котировок — до 60. Почему черное золото резко подешевело, долгосрочный ли этот тренд и как скажется на России — в материале РИА Новости.Мощная просадкаЦены пошли вниз в середине июля на ожиданиях увеличения поставок странами ОПЕК+. На прошлой неделе Brent потеряла 7,6 процента, дойдя до 71,06 за баррель и обновив минимум с декабря 2021-го, а WTI — восемь процентов, до 67,67, антирекорд с 12 июня 2023-го, добавляет Дмитрий Хомяков, аналитик "КСП Капитал".Такую просадку в первую очередь связывают с экономическими проблемами в Китае, крупнейшем мировом нефтепотребителе. Плюс ослабела угроза большого конфликта на Ближнем Востоке.Есть и другие обстоятельства: зеленая повестка Запада не предполагает крупных инвестиций в нефтяную промышленность. Низкие темпы ввода в эксплуатацию новых нефтегазохимических мощностей напрямую влияют на спрос, что при избыточном предложении негативно сказывается на ценах, указывает Павел Марышев."Временный эффект"В октябре восемь стран ОПЕК+ из десяти, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, договорились об отсрочке на два месяца увеличения нефтедобычи на 170 тысяч баррелей в сутки, которое планировалось с октября. Это определенно поддержало рынок, но, возможно, кратковременно.Участникам сделки ОПЕК+, по всей видимости, больше не удастся удерживать цены на высоком уровне, отмечает Bloomberg.ОПЕК+ ведет осторожную политику: постепенное урезание квот по добыче, соблюдение договоренностей внутри организации позволяют демпфировать избыток предложения на рынке низкого спроса. Инструменты управления ценой действуют, но конъюнктура берет свое, объясняет Марышев.Интерпретировать сигналы ОПЕК+ рынку все сложнее, они выглядят запутанными, считают в одном из ведущих мировых трейдеров Trafigura.Однако, по мнению Сергея Толкачева, профессора кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России, проблема в том, что ОПЕК+ — это еще не все поставщики.Сокращение на полмиллиона баррелей в день недостаточно в сравнении с накопленными за год мировыми запасами, уточняет экономист.Дойдет до 60Крупнейшие банки и игроки рынка предсказывают дальнейшее снижение. В Citigroup и JPMorgan считают, что в 2025-м Brent упадет до 60 долларов. В Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета уверены, что предложение из стран вне ОПЕК обеспечит избыток на рынке. Повлияет и распространение электромобилей.В глобальных сырьевых трейдерах Gunvor и Trafigura ожидают котировки в диапазоне 60-70 долларов из-за вялого спроса в Китае и сохраняющегося преобладания предложения над спросом.Устойчивое положениеСредняя цена основного российского экспортного сорта Urals в августе опустилась до 70,27 доллара, что на 4,7% меньше, чем год назад. Соответственно, сократились нефтегазовые доходы — на четверть по сравнению с июлем. Похоже, экспортеров ждут сложные времена.Тем не менее, подчеркивают экономисты, с главной задачей — не допустить обвала котировок, ОПЕК+ справляется. Картель играет важную стабилизирующую роль.Доходы с рынка вместе с накопленными резервами не обрушат экономики нефтедобывающих стран. Россия здесь не исключение, отмечает первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк" Эдуард Христианов.Экономический рост может замедлиться, однако 60 долларов за баррель для нас некритичино. Остается еще достаточно пространства для финансовых маневров при балансировании бюджетных расходов, уточняет Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров.Постепенная диверсификация экспорта, в том числе за счет крупных СПГ-проектов, позволяет выдерживать серьезные "конъюнктурные встряски". Импортозамещение и активная переориентация на восток постепенно повышает устойчивость экономики. Низкие цены на нефть, безусловно, в краткосрочной перспективе ослабят рубль, но ненадолго, считает Марышев.Глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок также предостерег от излишнего "медвежьего" настроя на нефтяном рынке: слишком много событий, способных изменить ситуацию.

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россия

ближний восток

саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, россия, ближний восток, саудовская аравия, опек, trafigura, wti (нефть), brent, urals