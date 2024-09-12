https://ria.ru/20240912/nato-1972267154.html

В Совфеде прокомментировали подготовку НАТО к ядерной войне

В Совфеде прокомментировали подготовку НАТО к ядерной войне - РИА Новости, 12.09.2024

В Совфеде прокомментировали подготовку НАТО к ядерной войне

Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ядерной войне, но руководство России делает все необходимое для минимизации данных рисков, заявил РИА Новости сенатор... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:48

2024-09-12T12:48

2024-09-12T12:48

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финляндия

восточная европа

сергей перминов

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ядерной войне, но руководство России делает все необходимое для минимизации данных рисков, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. "Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ведению войны с применением ядерного оружия - это очевидно. Полагаю, что военно-политическое руководство нашей страны делает все необходимое для минимизации указанных рисков. Тем более, что наша страна является сильнейшей державой по всем компонентам ядерной триады", - сказал сенатор. Он напомнил, что Пентагон последние несколько лет постоянно моделирует различные ситуации с последствиями от применения ядерного оружия. Пентагон также ведет проверку самих ядерных боеприпасов и активно перемещает их на предполагаемом европейском "театре военных действий", подчеркнул Перминов. "Не так давно, к примеру, Финляндия внесла изменения в свои нормативные документы и разрешила транспортировку и хранение ядерных боеприпасов на своей территории", - резюмировал сенатор. Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, согласно которым министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию. От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, отмечается в документе.

https://ria.ru/20240829/bunker-1969325819.html

https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html

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в мире, россия, финляндия, восточная европа, сергей перминов, нато