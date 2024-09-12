В Совфеде прокомментировали подготовку НАТО к ядерной войне
Сенатор Перминов: НАТО ведет постоянную подготовку к ядерной войне
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ядерной войне, но руководство России делает все необходимое для минимизации данных рисков, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
"Страны НАТО ведут постоянную подготовку к ведению войны с применением ядерного оружия - это очевидно. Полагаю, что военно-политическое руководство нашей страны делает все необходимое для минимизации указанных рисков. Тем более, что наша страна является сильнейшей державой по всем компонентам ядерной триады", - сказал сенатор.
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Он напомнил, что Пентагон последние несколько лет постоянно моделирует различные ситуации с последствиями от применения ядерного оружия. Пентагон также ведет проверку самих ядерных боеприпасов и активно перемещает их на предполагаемом европейском "театре военных действий", подчеркнул Перминов.
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"Не так давно, к примеру, Финляндия внесла изменения в свои нормативные документы и разрешила транспортировку и хранение ядерных боеприпасов на своей территории", - резюмировал сенатор.
Ранее РИА Новости ознакомилось с документами Пентагона, согласно которым министерство обороны США намерено заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Контракт предполагает расширение ареала моделирования такого рода ситуаций на страны Восточной Европы, включая Россию. От подрядчика потребуется предоставить персонал, оборудование, помещения и другие ресурсы, позволяющие смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению сельскохозяйственных ферм. Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, отмечается в документе.